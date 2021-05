Emirates reforça ligações entre Lisboa e o Dubai a partir do Verão

© NIC BOTHMA/EPA

A Emirates vai reforçar as ligações entre Lisboa e o Dubai já a partir de 1 de julho. A companhia aérea passará a explorar cinco voos por semana, disponibilizando um total de 3600 lugares.

"Neste momento, estamos a operar quatro voos semanais entre Lisboa e Dubai e a partir de 1 de julho passaremos a ter cinco voos por semana, operados às segundas, quartas e sextas-feiras, sábados e domingos" revelou David Quito, country manager da Emirates em Portugal.

A transportadora assinou recentemente um Memorando de Entendimento com a TAP, que permitirá que os clientes das duas companhias aéreas beneficiem de uma conectividade contínua em muitas novas rotas nas Américas, Norte de África e Leste Asiático.

No âmbito deste acordo de parceria, a TAP irá colocar o seu código nos voos Emirates para destinos da Ásia Oriental, como Taipé, Tóquio, Osaka, Bombaim, Deli, Dhaka, Malé, Jacarta, Denpasar, Manila, Hanói, e ainda Barcelona e Cidade do México.

Os clientes Emirates poderão aceder a destinos domésticos adicionais em Portugal, bem como a voos da TAP com destino a cidades nos EUA, Canadá, México, Brasil, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Marrocos, Tunísia, Gâmbia e Cabo Verde, adiantou David Quito.

Uma nova realidade

A Emirates, que voa para mais de 90 destinos, já começou a observar uma tendência positiva de aumento do tráfego na operação em Portugal, mas admite que "levará tempo até que a indústria da aviação recupere para níveis pré-pandémicos".

Como adianta David Quito, as viagens internacionais deverão "permanecer condicionadas até o final do ano, com várias restrições para controlo da situação pandémica atual". Mas "estamos otimistas e acreditamos que a nossa oferta aumentará no último trimestre deste ano", frisa.

Ainda assim, a transportadora lançou recentemente a ligação Barcelona-Cidade do México e espera poder em breve apresentar novas rotas.

Desde o início da pandemia e para combater eventuais receios dos clientes em viajar, a Emirates apostou na introdução de medidas de biossegurança em cada etapa da viagem, na criação de um seguro de viagem multirriscos gratuito, com cobertura para a covid-19, cobertura médica e políticas de reserva flexíveis.

Há poucos dias, a Emirates arrancou com os testes da International Air Transport Association (IATA) Travel Pass - uma aplicação móvel para ajudar os passageiros a gerir as suas viagens de forma mais fácil e segura no que toca aos testes covid-19 ou a informações sobre vacinas.