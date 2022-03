Emma regista recorde de vendas e cresce internacionalmente

Dennis Schmoltzi e Manuel Mueller, cofundadores e CEO's da Emma. © DR

A Emma, empresa de colchões aumentou a faturação em 59% para 645 milhões de euros em 2021. Em 2020, a empresa tinha atingido vendas de 405 milhões de euros.

Foi o quarto ano financeiro completo em que aumentou os seus lucros, informa a empresa em comunicado. A Emma tem planos de crescimento internacional, apostando em inovações no mercado do sonoe numa estratégia de expansão omnicanal.

"Estamos orgulhosos de ter fechado mais um ano com um alto crescimento, superando os nossos concorrentes internacionais. A marca de sono D2C (direct to consumer) ser líder mundial, envolve mais do que apenas aumentar receitas. O nosso objetivo é tornar um bom sono acessível a todos", referiu, em comunicado, o cofundador e CEO da Emma, Dennis Schmoltzi.

Estratégias de expansão e abordagem omnicanal

A Emma tem-se expandido desde 2019 e conta com mais de 30 mercados ativos, nomeadamente Portugal, Ásia, América do Sul, entre outros e é a marca de sono D2C mais internacional, afirmam em comunicado.

Em 2021, os produtos da marca continuaram a ser premiados, tendo já ganho 75 prémios, por vários institutos como o Stiftung Warentest (Alemanha), Which? (Reino Unido), Consumentenbond (Holanda) e DECO PROTESTE (Portugal).

A estratégia omnicanal foi um dos principais motores de crescimento em 2021. A abordagem consistiu em disponibilizar produtos em diferentes plataformas digitais de forma a atender às necessidades do cliente, tanto online como em lojas físicas.

O escritório recém-inaugurado na Cidade do México será a âncora da Emma para impulsionar a expansão na América Latina e nos EUA.

No mesmo ano, a empresa de colchões reforçou a sua equipa com mais de 850 colaboradores, designados de "Emmies", com contratações a nível internacional na área do retalho. Lançou, ainda, uma gama de produtos específicos para o retalho designada de "Emma Select" e estabeleceu uma parceria pan-europeia com a JYSK, empresa de retalho dinamarquesa.

Sono sustentável

Em janeiro, a Emma abriu a primeira loja flagship, em Xangai. A loja flagship proporciona ao consumidor uma nova experiência na qual se comunica a potência da marca.

Uma das metas para este ano é reforçar a gama de produtos e trazer ao mercado inovações no sono dos clientes. "Um bom sono é fundamental para a nossa saúde e acreditamos que a ciência e produtos inovadores para dormir podem contribuir muito mais para melhorar a qualidade do mesmo. Seguindo a nossa abordagem centrada no cliente, continuaremos a promover as nossas competências em I&D internamente", afirmou o cofundador e também CEO da Emma, Manuel Mueller.

Além do mais, a sustentabilidade da indústria do sono é algo a ter em mente nos próximos anos, refere, Manuel Mueller. "Vamos investir numa estratégia de sustentabilidade, não apenas ao nível de produtos, mas como empresa. Como este continua a ser um dos principais desafios na nossa indústria, temos a ambição de ser precursores neste campo, acrescentou Mueller.

De forma a impulsionar a sustentabilidade da empresa, a mesma está, atualmente, a criar uma equipa dedicada a esta área.