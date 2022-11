Emma vai recrutar 200 trabalhadores em Portugal até final de 2024

Dennis Schmoltzi e Manuel Mueller, cofundadores e CEO's da Emma © DR

A alemã Emma - The Sleep Company - quer contratar cerca de 200 trabalhadores em Portugal até final de 2024. Esta nova vaga de contratações fará com que Lisboa seja o "maior hub de talento da empresa no mundo", sendo que a companhia tem mais escritórios em Frankfurt, Manila, Cidade do México, Xangai e Bucareste, afirma a empresa em comunicado divulgado esta terça-feira.

O anúncio sobre o recrutamento foi feito pelo cofundador e CEO da empresa alemã, Dennis Schmoltzi, durante a cimeira tecnológica Web Summit 2022. O responsável adiantou ainda que a companhia terá em breve um novo escritório em Lisboa, onde atualmente já emprega 243 trabalhadores, lê-se na mesma nota.

"Estamos muito perto de conseguir um acordo para termos um novo escritório em Lisboa, que será em breve o nosso maior hub de talento a nível global. Queremos um espaço que nos possibilite continuar a crescer e a dar as melhores condições de trabalho. Contamos ser 350 em Lisboa até final de 2023 e cerca de 450 até final de 2024", revelou o CEO da companhia.

O responsável avançou que "Portugal tem um mercado cheio de perfis empreendedores". E acrescentou: "Ao longo do último ano e meio, constatámos que podemos encontrar com facilidade grandes talentos em áreas como Operações IT e Marketing".

Para além do talento, o CEO sublinha que a localização é favorável, devido à variedade de residentes na capital: "Lisboa é uma cidade atrativa para relocalização de recursos: por exemplo, é mais fácil para nós contratar talentos que falam sueco aqui em Lisboa, porque consideram uma cidade fantástica para viver".

A Emma, com mais de mais de 850 profissionais, registou 211 milhões de euros de receitas no terceiro trimestre de 2022, atingindo um total anual de 595 milhões de euros, avança o comunicado. Este valor representa uma taxa de crescimento de 36% de receita anual face aos 436 milhões de euros registados no período homólogo. Este ano, a companhia prevê uma faturação acima dos 800 milhões de euros.