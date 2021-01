Empark instala 15 postos de carregamento em parques de estacionamento em Lisboa

Dinheiro Vivo 19 Janeiro, 2021 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

A Empark adicionou mais 15 postos de carregamento para veículos elétricos semi-rápidos (até 32 amperes), em parques de estacionamento em Lisboa.

Os novos parques de estacionamento subterrâneo de Lisboa que dispõem deste serviço são Restauradores, Camões, Mercado da Ribeira e Técnico/Alves Redol, que se juntam aos postos que já estavam instalados nos parques de estacionamento de Campolide, Marquês de Pombal, Alexandre Herculano, Saldanha, Valbom e Berna.

Estes postos de carregamento ocupam zonas premium nos parques de estacionamento, detalha o comunicado da Empark, exemplificando que estas zonas "possuem uma identidade forte com o pavimento, as paredes e os tetos brancos, de onde sobressaem apenas as linhas laranja separadoras de lugares, e são de utilização universal estando, conforme impõe a legislação, ligados à rede Mobi-e."

Até ao final de fevereiro estarão também disponíveis carregadores nos parques de estacionamento da Alameda, Campo de Ourique, Avenida de Roma, Arco do Cego e Sete Rios, todos em Lisboa.

Já ao longo do mês de abril, a Empark explica que serão feitas instalações de carregadores nos parques de estacionamento do Porto (D. João I e Brasília), em Vila Nova de Gaia (parques do Centro Cívico e Luíz I), Cascais (Largo da Estação), Leiria (Mercado/Maringá) e Portimão (Alameda da República). No mesmo mês chegarão novos carregadores aos parques lisboetas da Baixa-Chiado, Infante Santo e Praça de Londres..

Ao todo, no fim de abril, a Empark pretende ter disponíveis cerca de 100 carregadores para veículos elétricos.

"Deste modo a empresa pretende responder a uma procura crescente para este tipo de serviço, sendo que a prazo, estão projetadas soluções integradas de oferta de estacionamento e energia com o propósito de conferir ainda mais conforto e segurança aos proprietários de veículos elétricos e híbridos plug in."