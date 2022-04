Emprego para refugiados com salário médio de 884 euros

Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) © LEONARDO NEGRAO

São já mais de 22 mil as ofertas de emprego inscritas na plataforma do Instituto do Emprego e Formação Profissional para refugiados ucranianos e que propõem um salários médio bruto de 884 euros mensais. Um valor que é 156 euros abaixo do salário médio nacional, mas que está 179 euros acima do salário mínimo.

A notícia é avançada na edição de hoje do jornal Público, que dá conta que, a 30 de março, havia 21.926 vagas de emprego para refugiados ucranianos, com salários que variavam entre os 705 e os 4000 euros brutos mensais. Turismo, construção, indústria, transportes, ação social, tecnologias de informação e comércio são os setores mais abrangidos.

Mais de 60% das ofertas contemplam salários abaixo dos 800 euros, sendo que em 20% dos casos o vencimento previsto vai dos 800 aos mil euros e em 10,5% das vagas pode chegar aos 1999 euros. Em 4,7% das propostas, o empregador propõe-se pagar dois mil euros, ou mais, por mês.

Os salários mais altos referem-se a empresas que procuram profissionais de marketing ou programadores de software, aos quais se propõem pagar quatro mil euros brutos, carpinteiros (com vencimentos de 2.600 euros) e os chefes de cozinha (com ofertas de 2.500 euros).

Recorde-se que as empresas podem recorrer ao Compromisso Emprego Sustentável, através do qual poderão receber um apoio à contratação sem termo, que pode chegar aos 11.400 euros por contrato, complementado com uma ajuda ao pagamento de contribuições para a Segurança Social no primeiro ano de vigência dos contratos.