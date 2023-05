"Empresa 2.0" sucede à Empresa Online

© Unsplash

Entra no final deste mês em vigor a possibilidade de os empresários poderem criar online uma sociedade anónima. Até agora apenas era possível recorrer à internet para a criação de sociedades comerciais e civis sob a forma comercial do tipo por quotas ou unipessoal por quotas.

A notícia é avançada pelo Negócios, que obteve do secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares a confirmação de que a plataforma Empresa Online vai ser "totalmente remodelada e com novas funcionalidades".

Esta ferramenta vai passar-se a denominar "Empresa 2.0", que para além de conter toda a informação da empresa, até ao seu possível encerramento, tem o objetivo de "reforçar a eficiência, capacidade de atração de investimentos, reduzir custos de contexto ou apoiar a internacionalização das empresas", como explicou o governante aquele órgão de comunicação social.

Com a nova plataforma será mais fácil a criação de uma empresa, uma vez que a partir do momento em que o empresário se liga através do cartão de cidadão ou da chave móvel digital, "o sistema já sabe quem ali está e, por isso, os formulários necessário, por exemplo, para a constituição de uma nova empresa, virão já pré-preenchidos com os dados dessa pessoa". Em caso da existência de sócios, estes serão contactados através de mail e todo o processo de autenticação na plataforma será igual.

O Empresa 2.0 está incluído no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e conta com um investimento de 267 milhões de euros.