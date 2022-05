Empresa Amadeus passa de prejuízo a lucro de 95,3 milhões de euros no primeiro trimestre

© Joe Raedle/AFP

A Amadeus, empresa online especializada em viagens de turismo, anunciou esta sexta-feira passou de um prejuízo de 95,3 milhões de euros nos primeiros três meses do ano passado para um lucro de 81,3 milhões de euros até março deste ano.

A empresa refere em comunicado que se trata do maior lucro registado em pandemia e justificou este resultado graças à reativação do turismo, apesar de se situar ainda 73% abaixo de 2019.

O volume de negócios, por sua vez, teve um aumento homólogo de 84,7% até março para 917,2 milhões, valor que ainda está quase 35% abaixo do nível pré-pandemia de covid-19.

Por áreas de negócio, a Amadeus alcançou 91,7 milhões em reservas até março deste ano, mais 5,6% na comparação com igual período do ano anterior, embora este valor represente 56,4% do volume observado no primeiro trimestre de 2019.

Quanto às reservas, o número de passageiros embarcados aumentou para 264 milhões, o que equivale a 60,5% do volume pré-pandemia e representa um aumento de 3,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Nos hotéis, a Amadeus apresentou o maior aumento das receitas no período em análise e em termos trimestrais, sendo este o segmento de negócio que se aproxima mais da recuperação total, lê-se no comunicado.

No primeiro trimestre deste ano, a dívida financeira líquida estava em 2.933,9 milhões de euros, superior em 3,4 vezes em relação ao resultado operacional bruto (Ebitda) dos últimos 12 meses.