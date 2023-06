Empresa britânica Tuffnells em falência leva a mais de dois mil despedimentos

© DR

A empresa britânica de entregas Tuffnells foi colocada em liquidação judicial, o que se traduz em mais de dois mil despedimentos e na venda dos seus ativos, nanunciou esta segunda-feira a consultora Interpath, nomeada administradora da empresa.

"A natureza altamente competitiva do mercado de entrega de encomendas no Reino Unido, associado a uma inflação significativa nos custos fixos (...) resultou numa pressão intensa", na tesouraria da empresa, indicou Rick Harrison, diretor-geral da Interpath e um dos administradores.

"Infelizmente, com as entregas suspensas e sem perspetiva de recomeço no imediato, tivemos que demitir a maioria" dos 2200 funcionários da Tuffnells, acrescentou, citado em comunicado.

A Interpath confirmou à AFP que apenas 128 funcionários mantêm atualmente o emprego "para ajudar à liquidação da empresa" e que os administradores tentam agora "vender os ativos da empresa em nome dos credores".

Com sede em Sheffield (norte de Inglaterra) e com 33 depósitos no Reino Unido, a Tuffnells, fundada em 1914, é especializada no transporte de objetos de dimensões e pesos irregulares, com entregas dentro e fora do país, operando em mais de 160 destinos no mundo.

Todas as instalações e depósitos da empresa foram fechados até nova ordem. "A nossa equipa entrará em contacto com os clientes nos próximos dias para organizar a recolha das encomendas", indicaram os administradores.