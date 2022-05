Empresa de Alojamento Local espera 13 mil reservas para o verão

© Orlando Almeida / Global Imagens

O negócio do Alojamento Local está a recuperar da pandemia. A LovelyStay prevê uma receita bruta de sete milhões de euros nos meses de junho, julho e agosto, correspondente a 13 mil reservas previstas para o verão. Em comunicado enviado às redações, a empresa diz que espera um crescimento de 250% face aos mesmos meses de 2021.

No mês de abril, revela ainda a empresa, obteve uma receita bruta de 1,3 milhões de euros em reservas. Nos primeiros quatros meses do ano, a receita chegou aos 3,18 milhões de euros, acima dos 585 mil euros no mesmo período de 2021 e dos 657 mil de 2020.

O CEO da LovelyStay, William Tonnard, citado na nota à imprensa, diz que a empresa está "a investir fortemente com o objetivo de melhorar cada vez mais. Quando iniciámos a nossa atividade, entrámos num mercado que já se encontrava em crescimento e resolvemos por isso profissionalizar a oferta de serviços de gestão de forma a trazer as melhores experiências aos hóspedes e, claro, uma maior rentabilidade aos nossos clientes".

A empresa sustenta, com base em dados do Turismo de Portugal de 2020 e 2021, que conseguiu "superar a rentabilidade média do mercado em mais de 67%". Em 2022 "a expectativa é que a LovelyStay continue a faturar pelo menos 30% acima da concorrência", com uma previsão de reservas correspondentes a 18 milhões de euros.

William Tonnard diz ainda que, "tendo em conta o rendimento médio dos imóveis, no acumulado dos primeiros três meses do ano, em 2020, as propriedades da empresa faturaram 2950 euros, já em 2021 o valor foi de 1360 euros e este ano foi alcançada uma média de 3840 euros na soma de janeiro, fevereiro e março - os meses de baixa estação no que ao setor turístico diz respeito".