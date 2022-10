Empresa de Amarante cria experiências onde o golfe é rei

Arsénio Duarte e António Sampaio, dois aficionados do golfe, agora, na versão de empresários. © Direitos Reservados

O Charme Eleven Golf Cup By ITGest| Aparecida Seguros, que decorre neste sábado no Golfe de Amarante, é o evento que vai marcar a estreia da empresa de promoção turística de Arsénio Duarte e António Sampaio. As inscrições, disponíveis só para amadores federados, esgotaram logo na primeira semana de abertura, num sinal de que a aposta da Charme Eleven - Golf Experience & More de "proporcionar aos apaixonados, adeptos e curiosos do golfe um conjunto de experiências, em combinação com alojamento distinto, e onde a gastronomia, o vinho e a cultura ocuparão um lugar de destaque" tem clientes.

Os dois empreendedores, aficionados da modalidade, querem desenvolver o negócio em Portugal, mas não descartam a organização de viagens para golfistas, num conceito de tudo incluído, a campos no estrangeiro.

Para já, estão determinados em dar a conhecer a empresa. Como explicam, a escolha do nome da marca obedeceu a dois critérios que ilustram o negócio: Charme, porque querem oferecer "momentos de elevado requinte e qualidade, sejam à volta da mesa, sejam numa pista de dança, sempre com o tema vínico como elemento aglutinador", promovendo convívios familiares ou corporativos; Eleven, porque a sede está inserida no condomínio do Golfe de Amarante, junto ao buraco 11. O acrónimo cria o símbolo C11. O torneio onde a empresa se dá a conhecer é o primeiro passo para fixar o C11 Golf Cup no calendário desportivo como uma competição anual a realizar no primeiro sábado de outubro no campo de Amarante.

Nesta primeira competição amadora, com um ADN corporativo e de networking, os dois empreendedores reuniram o apoio de alguns patrocinadores e organizaram atividades como um leilão online de arte africana, sendo que o valor angariado em duas obras irá reverter a favor da corporação de bombeiros de Amarante e de Vila Meã, e um test drive do novo Mercedes-Benz elétrico. A ambição dos dois empreendedores é alargar num futuro próximo "esta competição a outros campos de golfe do Norte ou do país, assim como para a modalidade de circuito", avançam.

O golfe é o produto âncora da C11, mas os fundadores estipularam objetivos de promoção do território de Amarante e zonas limítrofes, com os olhos postos na expansão a toda a região Norte, não esquecendo o Douro vinhateiro. Nessa viagem, contam já como parceiros ao nível do alojamento com a Casa da Calçada - Relais e Chateaux, Monverde Wine Experience Hotel, Casa das Lérias, Quinta de Ventozelo, Quinta da Pacheca e Vila Galé Vineyards.

Como adiantam, na génese da criação da C11 está a determinação de proporcionar aos amantes do golfe informações e experiências construídas à medida, que lhes permita rentabilizar uma viagem ao Norte de Portugal, e associar à estadia os sabores locais, a arte e o vinho. Em concreto, "potenciar o que mais é representativo na oferta turística da região", dizem.

Com um capital social de 750 euros e "muita força de vontade", a empresa prevê faturar neste primeiro ano de atividade cerca de 20 mil euros.

O plano de negócios antevê receitas entre 35 e 50 mil em 2023, e um crescimento que pode chegar aos 100 mil euros de faturação em 2024, exercício em que a atividade deve atingir o breakeven. A C11 conta apenas nos seus quadros com os dois sócios, estando a gerência a cargo de Arsénio Duarte. No próximo ano, a empresa admite já necessitar de recrutar colaboradores.