Empresa de Braga promete revolucionar o carregamento elétrico

Júnior Braga é o CEO da Volt-e e lidera uma equipa de dez pessoas. Planeia investir, em breve, numa fábrica. © Direitos Reservados

A Volt-e, empresa de Braga especializada no carregamento de veículos elétricos, está apostada em revolucionar este mercado, com soluções adaptadas à medida das necessidades de cada utilizador, em função da potência e do modelo do veículo, seja para carregamento doméstico, empresarial ou na rede pública. E tem até um carregador portátil, um "produto exclusivo da empresa, único no mercado nacional", que, garante Júnior Braga, mentor e CEO da empresa, "é uma solução económica e de carregamento rápido" para todos os veículos elétricos. Está disponível em três modelos, de 30, 45 e 60kW, e com potência ajustável a partir de 3,7 kW.

Foi em 2016 que Júnior Braga começou a pensar este projeto. Filho de um industrial têxtil, foi ao substituir a frota da empresa por veículos elétricos que se apercebeu de uma "lacuna" no mercado. Um investimento que a família fez, pensando no impacto ambiental, mas também na redução de custos da própria têxtil. "Não só o preço da energia é muito mais barato do que os dos combustíveis fósseis, como a manutenção dos veículos elétricos custa muito menos, já para não falar que a durabilidade de um motor elétrico é muito superior ao de um motor de combustão", diz, argumentando que a poupança por ser da ordem dos 75%. Sem incluir, claro, o custo da compra do veículo. Mas até esse, sublinha, tem vindo a baixar, à medida que surgem no mercado cada vez mais marcas e modelos elétricos.

Quando, em 2016, optou por uma frota elétrica na fábrica deparou-se com a "falta de equipamentos para resolver as necessidades de carregamento rápido das empresas". Nos dois anos seguintes esteve a trabalhar nas soluções e, em 2018, nasceu a Volt-e, que no ano passado faturou cerca de 200 mil euros, mas que espera, em 2021, ultrapassar já os 1,5 milhões. Os mercados externos, como Espanha, Suíça, Irlanda, Alemanha, Kuwait e Dubai, representam cerca de metade das vendas da empresa, que pretende reforçar a sua presença internacional com a entrada na América Latina e em África. Fez, recentemente, as primeiras vendas para o Quénia.

Com 12 produtos distintos já lançados no mercado, designadamente um carregador doméstico para instalação em espaços privados, como condomínios, com integração à rede Mobi-e e balanceamento de carga, a Volt-e promete novos lançamentos em breve, como é o caso de um novo carregador de 200 kW em carga DC para carregamentos rápidos na via pública.

Em estudo está a instalação de uma fábrica para produzir os carregadores em Portugal, que neste momento, são desenvolvidos pela equipa de Braga, mas fabricados no exterior. Um investimento que estava previsto para este ano, mas que a pandemia veio obrigar a adiar por algum tempo. "A nossa principal missão é criar soluções ao ritmo do mercado, cada vez mais adaptadas às necessidades de cada empresa e consumidor, mas também às tendências ditadas pela indústria. É nessa quota de mercado que queremos posicionar-nos, sentir que estamos efetivamente a suprir necessidades específicas, sejam elas de nicho ou não", diz Júnior Braga. Que assume a ambição de ascender, já no próximo ano, ao top 3 dos principais players do setor.