Empresa de Carolina Patrocínio já poupou mais de 200 mil euros às famílias portuguesas

Empresa de Carolina Patrocínio já ajudou a poupar mais de 200 mil euros às famílias portuguesas © DR

Dinheiro Vivo 28 Junho, 2022 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três anos depois de entrar no mercado da puericultura, a BabyLoop, dedicada à recirculação de produtos para bebés, já permitiu que as famílias portuguesas com crianças poupassem mais de 200 mil euros, avançou a empresa em comunicado.

A marca de puericultura recondicionada e de produtos ecológicos de Carolina Patrocínio, que já conta com mais de 15 mil utilizadores, já apoiou a recirculação de mais de mil artigos para bebé, como carrinhos de passeio, cadeiras auto e berços, entre outros. Para além da poupança monetária esta reutilização também conseguiu evitar sete toneladas de desperdício.

A BabyLoop é uma plataforma online que foi criada em 2019 em parceria com a tecnológica The Loop Co (que trabalha em soluções de e-commerce para incrementar a economia circular). Como refere o diretor de e-commerce da The Loop Co, Gustavo Alves, "numa altura em que a natalidade em Portugal atinge mínimos históricos e a inflação bate recordes, queremos ajudar as famílias portuguesas para que a aquisição de todos os produtos necessários à educação de uma criança não seja um fardo difícil de suportar".

Aquele responsável congratula-se com os números alcançados em três anos, que demonstram a capacidade da empresa de mudar a vida de muitos pais e frisa, ainda, que existe cada vez mais uma desmistificação crescente no que toca ao consumo de bens em segunda mão. "Este tipo de alternativas são cada vez mais procuradas - seja pela sua acessibilidade ou pela vertente sustentável. A evolução que sentimos na sociedade e a confiança que os nossos utilizados demonstram na Babyloop dá-nos então motivação para continuarmos a trabalhar."

A BabyLoop opera através de um armazém circular, onde todos os produtos vendidos na plataforma passam por um controlo de qualidade, antes de serem vendidos. E frisa que pretende que todos os produtos vivam o seu ciclo de vida ao máximo.