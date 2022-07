Empresa de inspeção automóvel Controlauto acorda aquisição da congénere Globaltest

Controlauto pertence à Brisa © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Julho, 2022 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa de inspeção técnica de automóveis Controlauto, do grupo Brisa, anunciou esta quarta-feira ter chegado a acordo para a aquisição da congénere Globaltest, que opera na região Norte do país, por um valor não divulgado.

"Esta operação faz parte dos planos de crescimento da Controlauto e também do grupo Brisa", refere a empresa em comunicado.

Segundo salienta, "a rede de centros de inspeção Controlauto será mais abrangente do ponto de vista geográfico, designadamente no norte do país, onde a Globaltest opera cinco centros de inspeção automóvel, com uma experiência de quase 30 anos".

De acordo com a empresa, "a operação foi comunicada nos termos legais à Autoridade da Concorrência, aguardando a sua aprovação para a conclusão do negócio".

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Controlauto, Eduardo Ramos, afirma que "a aquisição da Globaltest é relevante para a consolidação da liderança da Controlauto e do seu compromisso com a segurança rodoviária dos automobilistas portugueses".

Constituída em 1993, a Controlauto presta serviços de inspeção técnica a vei´culos automo´veis ligeiros e pesados em Portugal.

Com a operação agora anunciada, a empresa diz "aumenta[r] a capacidade de acesso dos portugueses a um serviço de inspeção automóvel de elevada qualidade, com impacto na segurança rodoviária e na redução da pegada de carbono do tráfego automóvel".