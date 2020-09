Empresa de Isabel dos Santos quer impugnar nacionalização da Efacec

Isabel dos Santos decidiu impugnar a nacionalização da Efacec (empresa portuguesa que opera nos setores da energia, engenharia e mobilidade.) anunciada em julho passado pelo governo. A Winterfell, empresa da empresária angolana que detinha a participação da Efacec que foi adquirida pelo Estado, impugnou a nacionalização desta empresa, de acordo com o Jornal de Negócios.

O governo, em julho, aprovou em Conselho de Ministros a nacionalização de 71,73%, que estavam nas mãos de Isabel dos Santos Efacec, através da sociedade Winterfell 2 Limited; uma companhia arrestada pela Justiça na sequência do caso Luanda Leaks, o que criou um “impasse acionista” que estava a colocar em causa a sobrevivência da própria Efacec.

“A intervenção do Estado procura viabilizar a continuidade da empresa, garantindo a estabilidade do seu valor financeiro e operacional e permitindo a salvaguarda dos cerca de 2500 postos de trabalho”, sublinhou a 2 de julho a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa. Já o ministro da Economia destacou que a empresa é “essencial” no percurso de transição energética e “num contexto de reindustrialização do país”.

Agora, a Winterfell diz que não foi ouvida antes desta decisão do Executivo de António Costa, ao contrário dos restantes acionistas, de acordo com o Jornal de Negócios.

A nacionalização relâmpago da empresa teve como missão evitar uma rutura de tesouraria. E no final de agosto, fonte oficial do Ministério das Finanças dizia ao Dinheiro Vivo que as necessidades imediatas de liquidez da Efacec podem chegar aos 70 milhões de euros. “Confirma-se a contratualização do financiamento no valor total de até 70 milhões de euros destinado ao apoio de tesouraria e a restabelecer condições de normalidade financeira e operacional”, referiu a mesma fonte.

Até então, o montante apontado era de 50 milhões de euros para que a empresa de Matosinhos conseguisse assegurar compromissos, incluindo os subsídios de férias dos trabalhadores. O envelope pode, no entanto, chegar aos 70 milhões de euros: esse é o limite máximo, podendo ficar abaixo desta cifra.

(Notícia atualizada às 10h16)