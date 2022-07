Empresa de Mário Ferreira recebe 40 milhões em apoio à capitalização

O empresário Mário Ferreira junto ao navio MS World Explorer, ancorado no Porto de Cruzeiros de Leixões (Imagem de arquivo) © André Rolo / Global Imagens

A Pluris Investments, de Mário Ferreira, vai receber 40 milhões de euros em apoio à capitalização, revela o jornal Público, na edição desta terça-feira (acesso pago).

Segundo a lista de investimentos divulgada na segunda-feira pelo Banco Português de Fomento, do total de 76,7 milhões previstos para apoio à capitalização de empresas afetadas pela pandemia, a de Mário Ferreira vai receber mais de metade, ou seja 52%. Mas, conforme disse o empresário nortenho ao Público, estes 40 milhões de euros serão direcionados ao aumento de capital da Mystic Cruises, a sua empresa de navios turísticos.

Mário Ferreira revelou ainda que o Estado não vai tomar capital, dado que o investimento será em obrigações convertíveis, informação reforçada por fonte daquela entidade bancária que frisou que "quase todas as operações aprovadas são em instrumentos de quase capital, isto é, obrigações convertíveis".

Para além do Banco Português de Fomento, a Mystic Cruises vai ter outras fontes de financiamento, disse o empresário, que explicou que a previsão é de um aumento de capital de 80 milhões de euros, onde metade é o valor do banco e os outros 50% serão assegurados por outra via.

Isto porque a empresa de cruzeiros está "com investimentos em continuidade, ao ritmo de 100 milhões por ano, na construção de novos barcos", frisa Mário Ferreira.

E, já em setembro, deve chegar à Mystic River o World Traveller, um novo navio de exploração polar, oriundo dos estaleiros de Viana do Castelo. Este hotel de cinco estrelas flutuante levará clientes, sobretudo dos EUA ao Ártico e à zona do Antártico e terá a capacidade para 200 passageiros e 117 tripulantes.

Diz aquele jornal diário que Mário Ferreira é creditado como tendo recebido até agora pelo menos 33 milhões de euros em ajudas europeias para vários projetos turísticos.