Empresa de recuperação de dívidas lança novo site para facilitar contacto com devedores

João Bugalho, chief country officer da Arrow Global Portugal.

A Whitestar, uma das empresas de gestão de crédito malparado em Portugal, lançou um novo site com novas para permitir um contacto mais próximo com os "clientes-devedores".

"As principais novidades são a integração de novas funcionalidades, como a opção call me back e o live chat, que permitem um contacto mais informal e direto com os gestores dos processos. Em paralelo, foi criado um blogue com conteúdos de literacia financeira para apoiar os clientes na gestão do seu orçamento familiar, assim como com recomendações úteis para os mais jovens", informa a empresa em comunciado.

Outros dos objetivos desta mudança é "uma gestão mais prática e célere dos processos", acrescenta ainda a Whistestar. Numa segunda fase a página terá uma área privada "onde os clientes terão acesso a toda a informação sobre o seu processo, podendo executar algumas operações e beneficiar de um contacto ainda mais direto e próximo".

"Há muito que queríamos ter uma página institucional que fosse verdadeiramente útil para o cliente. Até agora tínhamos um híbrido, com muita informação geral e outra mais direcionada para investidores. O maior desafio foi alinhar uma experiência digital completa a um serviço personalizado, com a introdução de novas funcionalidades que nos permitem estar mais próximos dos nossos clientes. Muito mais do que uma renovação da imagem do site, estamos a dar uma resposta adequada às necessidades dos nossos clientes e stakeholders", explica João Bugalho, chief country officer da Arrow Global Portugal, grupo a que pertence a Whitestar, que gere 11 mil milhões de euros em carteiras de crédito.