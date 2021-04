Empresa espanhola testa 5G na carreira Vigo-Porto

© Lionel BONAVENTURE / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Abril, 2021 • 11:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A experiência faz parte do projeto 5G-MOBIX, cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Horizonte 2020, que foi aprovado em 2018 com o objetivo de desenvolver e testar as funcionalidades em veículos automatizados que utilizam a tecnologia de telecomunicações 5G ao longo de corredores transfronteiriços.

Pretende-se realizar testes em ambientes rurais e urbanos em condições de tráfego de veículos, cobertura de rede e procura de serviços, considerando ao mesmo tempo os aspetos legais, comerciais e sociais.

A empresa explica num comunicado de imprensa que várias aplicações da mobilidade automatizada poderiam beneficiar do 5G, dando como exemplos as manobras coletivas de condução entre veículos e a organização de comboios de camiões, a fusão de faixas nas autoestradas, as manobras de estacionamento, a condução no meio urbano ou o controlo remoto de veículos, entre outros.

A Alsa participa neste programa com instituições como a Direcção-Geral do Tráfego espanhola, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestre (IMT) portuguesa e outras empresas de tecnologias de transporte e comunicações (TIC).

Em termos mais específicos, o teste que vai ser feito na carreira internacional de camionetas de transporte de passageiros entre Vigo e Porto vai permitir identificar e responder a possíveis lacunas na cobertura 5G.

Assim, vai ser instalado equipamento a bordo do autocarro que opera nessa linha, a fim de medir os tempos de transmissão e receção de pacotes de dados.

Os sensores instalados vão permitir fazer o mapeamento em alta definição para seguir o percurso do veículo com grande precisão, com os dados a ser enviados em tempo real através de um router 5G, tendo ainda sido instaladas duas câmaras de visualização de alta definição para medir o tempo que leva a enviar e receber pacotes de imagens.

Durante a viagem, os passageiros terão a opção de ver um vídeo de alta resolução (4K) em "streaming", onde o tempo de carregamento e a qualidade da imagem vão ser analisados.

"Estamos convencidos de que o 5G será mais do que um desenvolvimento tecnológico e que nos permitirá reduzir os acidentes de trânsito e fazer viagens mais eficientes, através de uma condução contínua e estável", afirmou o presidente executivo (CEO) da Alsa, Francisco Iglesias, citado no comunicado de imprensa.

A tecnologia de telecomunicações 5G é a nova geração da 4G utilizada nomeadamente nos telemóveis, indo permitir o aparecimento de novas aplicações e serviços devido à sua maior velocidade de ligação à internet.