Empresa investe mais de 8 milhões de euros em Vouzela numa fábrica de quadros de bicicleta

"Somos a primeira empresa na Europa que vai produzir quadros de carbono nestas quantidades, de 25.000 ao ano, porque há algumas a produzirem, mas em menor quantidade e muito mais caro e o nosso vai ser mais barato", destacou Emre Ozgunes.

O diretor geral da Carbon Team considerou que "a Europa tem uma dependência muito grande dos países asiáticos" e, mesmo sabendo que esta fábrica "não dá a autonomia desejada, ajuda" no processo.

Emre Ozgunes explicou à agência Lusa que outra das questões é que "quando um cliente quer um quadro e o compra a um país asiático, o barco demora cerca de dois meses a chegar" e "depois ainda temos a economia europeia de rastos, e isso viu-se com a pandemia -- e eles a crescerem".

"A fábrica já está construída, já tem maquinaria suficiente para fazer o que queremos: quadros de bicicleta. Já começámos os ensaios e a equipa já cresceu, erramos três no último ano e já temos sete pessoas que já estão em formação e a fazer os primeiros quadros e os ajustes", contou.

Nesta unidade fabril em Vouzela, onde a empresa tem contabilizado "um investimento superior a oito milhões de euros até ao final do ano", este responsável perspetiva, "ainda neste primeiro semestre do ano, um arranque maior na produção dos quadros de carbono de bicicleta" com o objetivo de 25.000 unidades para 2023 a 2024".

Emre Ozgunes explicou que, "quem quer fazer uma bicicleta a partir do zero, entre o desenho e tudo o que envolve a sua construção demora anos", ou seja, "se começar agora a fazer é para programar para 2023" e, por isso, aponta "a produção forte de um produto original para 2024".

A curto prazo, adiantou, "estão já estes quadros de carbono rígido, que começaram a ser feitos e estão em afinação" e vão ser construídos em quatro tamanhos e é como que um modelo 'standard', ou seja, "é um 'open model' (modelo aberto) em que qualquer pessoa pode montar a sua bicicleta".

"Neste momento, já estamos a receber encomendas deste modelo que é um dos mais leves do mundo, pesa aproximadamente 775 gramas, ou seja, é ultraleve, é o topo de gama dos quadros de bicicleta, porque hoje em dia o que toda a gente quer é uma bicicleta leve", contou.

Os quadros de carbono além de mais leves, contou, "são mais resistentes às temperaturas frias e quentes e também são peça única, ao contrário dos que são feitos nos países asiáticos, que não são peça única o que os torna mais pesados".

A Caborn Team nasceu de três equipas portuguesas que criaram a Triangle's em Águeda e agora juntaram mais dois sócios, "um empresário alemão, que já faz destes quadros de carbono, e um tailandês, que faz desenhos de bicicletas".

A instalação em Vouzela deve-se "à falta de mão-de-obra que já se fazia sentir na região de Águeda" e as três empresas "já estavam a "roubar" profissionais umas às outras" e uma vez que "há incentivos extras para investir no interior do país" a empresa optou por este concelho do distrito de Viseu.

"Outra vantagem é que tem acesso rápido à A25 que liga à fronteira com Espanha, facilitando a deslocação para a Europa e depois a Câmara Municipal facilitou e ajudou muito" no processo de instalação, especificou Omre Ozgunes.