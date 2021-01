Empresa portuguesa calça astronauta em novo filme de Clooney para a Netflix

Felicity Jones dá vida a Sully, que calça os ténis da marca portuguesa. © Netflix

A startup Diverge tem poucos anos de vida mas já viu os ténis que personaliza chegarem à maior plataforma de streaming global, a Netflix. De acordo com o jornal Negócios, a empresa de Felgueiras foi contactada pela produção do filme "O Céu da Meia Noite", que aterrou na Netflix ainda antes do Natal, para incluir os sneakers personalizados no guarda-roupa da produção.

No total, a empresa vendeu à produção do filme, que conta com estrelas como George Clooney ou Felicity Jones, doze pares, por cerca de 1800 euros, avançou o CEO da startup ao Negócios. Por que razão uma dúzia? A produção acautelou pares extra para calçar determinada personagem e todos os seus duplos.

O CEO, João Esteves, explica que a produção do filme chegou até à Diverge através de anúncios em meios digitais. No site da empresa de Felgueiras é possível comprar ténis totalmente personalizados, desde o modelo e material, até à combinação de cores. A marca vende para todo o mundo, através da Internet, com a garantia de que todos os pares são feitos à mão.

Cada par custa entre os 145 a 220 euros, explica a empresa.

Esta compra para o filme aconteceu ainda em 2019, com a Diverge a partilhar que tinha pouca esperança de que os ténis chegassem sequer a sair da prateleira do guarda-roupa. No início de 2020, a empresa ficou a saber que os sneakers Minimal High apareceriam no filme, usados pela personagem Sully, a astronauta grávida que tem como missão salvar a Humanidade, num filme com enredo baseado no livro com o nome 'Good Morning, Midnight', de Lily Brooks-Dalton.

A empresa refere que exporta 90% da produção para 35 países, com destaque para os mercados da Alemanha, EUA, Inglaterra e Itália.