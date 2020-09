Empresa portuguesa carrega carros da Uber em Paris

Há uma empresa que vai pôr a carregar os carros elétricos da Uber em Paris. A operadora de postos de carregamento Power Dot estendeu a parceria com a plataforma de transportes para o mercado francês, na primeira aposta além-fronteiras da empresa liderada por José Sacadura.

Até ao final de 2020, serão instaladas quatro estações de carregamento rápido na capital francesa, segundo o anúncio feito esta sexta-feira. Cada estação poderá injetar bateria em quatro a seis automóveis ao mesmo tempo e apenas poderá ser usada por condutores e veículos ao serviço da Uber. Tal como em Portugal, estas estações terão serviços como rede de internet sem fios e café.

Com uma capacidade de carregamento de mais de 600 veículos por dia, a Power Dot conta poupar mais de 5700 toneladas de dióxido de carbono por ano.

“Esta parceria com a Uber é um importante passo no processo de internacionalização da Power Dot e marca o primeiro projeto em novos mercados, com o objetivo de promover o futuro da mobilidade elétrica através de soluções de carregamento”, assinala José Sacadura, citado em comunicado de imprensa.

A expansão da parceria entre a Uber e a Power Dot para França foi anunciada na semana em que a plataforma de transportes se comprometeu em realizar todas as viagens sem emissões poluentes a partir de 2040.

“É por isso com satisfação que vemos esta startup portuguesa a expandir para outros mercados e que fazemos parte do processo”, conclui Manuel Pina, diretor-geral da Uber para o mercado português.

Em agosto, a Power Dot já tinha revelado a ambição de expandir as suas operações para o mercado internacional. Espanha, França, Alemanha e Itália foram alguns dos países elencados por José Sacadura em entrevista ao Dinheiro Vivo.