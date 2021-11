Empresa que venceu o Pitch da Web Summit está a recrutar

Lisboa, 03/11/2021 - Web Summit 2021 - Dia 3. Forum. Entrevista com Ant—nio Rocha CTO e co-funder da Smartex Corp. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

A Smartex, empresa do Porto que esteve em destaque na Web Summit deste ano por ter ganho o Pitch da cimeira tecnológica, quer reforçar a sua equipa, ao longo de 2022, e já tem vagas abertas para acolher novos trabalhadores.

A startup criada por António Rocha, Gilberto Loureiro e Paulo Ribeiro tem mais de uma dezena de vagas em aberto. Procura engenheiros, gestores de projeto, developers e um gestor(a) de recursos humanos. Os lugares em aberto encontram-se, sobretudo, na cidade do Porto, mas também há vagas para Istambul (Turquia) e Milão (Itália).

A Smartex, que tem sede no parque empresarial da Universidade do Porto (UPTEC), foca a sua operação no desenvolvimento de sensores, câmaras e acelerómetros que, através de sistemas de visão computacional e de inteligência artificial, podem detetar defeitos nos tecidos logo a partir da tecelagem. A inovação pode ajudar a indústria têxtil a poupar milhões de euros ao eliminar a produção de tecido.com defeitos.

A empresa portuense marcou presença na Web Summit deste ano, participando no Pitch do evento. A startup superou a concorrência de mais de 650 startups. À margem do concurso Pitch, a Smartex aproveitou a Web Summit para preparar a duplicação da equipa para o próximo ano. Esta startup, que foi criada pouco antes da pandemia da Covid-19 surgir, conta hoje com 30 pessoas entre Porto, China e Índia.