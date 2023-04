Empresários querem maior ligação às universidades

Emília Monteiro 21 Abril, 2023 • 16:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Inovação, digitalização e ligação às universidades são os investimentos que mais contribuem para o sucesso das empresas. Raquel Vieira da Castro, CEO da Vieira de Castro, Isidro Lobo, General Manager da José Júlio Jordão, João Nuno Palma, Vice-presidente do Millennium BCP, José Gomes, Chief Operating Officer do Grupo AGEAS Portugal e Miguel Pedrosa Rodrigues, Corporate Manager da Pedrosa & Rodrigues debateram, esta manhã, na quinta edição da Millennium Talks - COTEC Innovation Summit, em Braga, a inovação e sustentabilidade no centro de produtividade.

"Fizemos uma restruturação profunda, implementamos um novo sistema de gestão integral que foi até ao chão de fábrica e permitiu que o processo produtivo esteja quase totalmente digitalizado", referiu Raquel Vieira de Castro, explicando que estão criados os alicerces para o desenvolvimento sustentado.

Na metalomecânica José Júlio Jordão, para fazer face ao mercado competitivo, Isidro Lobo afirmou que a empresa aposta "nos pilares da inovação, sustentabilidade e produtividade". "Fazem parte do nosso dia a dia quando estamos a criar novos produtos e novos sistemas de produção", afirmou.

O Millennium partilha as mesmas apostas que as empresas a que se associa. "Está no nosso Adn estar junto das empresas que inovam e, sem inovação, não há produtividade", referiu João Nuno Palma. O envolvimento com as universidades e institutos politécnicos é, segundo José Gomes, administrador da AGEAS, um dos caminhos necessários a percorrer. "As empresas devem lançar desafios às universidades para que tragam ideias para as empresas", salientou. Só desta forma será possível "uma maior integração entre o mundo académico e o empresarial".

Miguel Pedrosa Rodrigues, Corporate Manager de uma empresa do setor têxtil, frisou que neste setor "dependem uns dos outros" e que são muito importantes as parcerias. "Os projetos de inovação são fundamentados na sustentabilidade", finalizou.