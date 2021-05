Empresários unem forças para colocar Portugal a crescer

Vasco de Mello, Presidente do Grupo José de Mello. © Ricardo Gonçalves/ Global Imagens

Um conjunto de, para já, 42 empresas estão a criar uma associação - que ainda não tem nome - que pretende impulsionar o crescimento da economia portuguesa e a sua convergência com a Europa, avança esta terça-feira, 25 de maio, o Jornal de Negócios. Estas quatro dezenas de empresas têm atividade em Portugal e são representadas pelos seus líderes. Esta entidade - que deverá ser constituída em breve - tem como objetivo ter três áreas de intervenção.

A primeira é a valorização e qualificação dos portugueses; a segunda é o robustecimento do tecido empresarial, tanto através da capitalização como no sentido de dotá-lo de uma maior dimensão e escala. Por fim, a última área de intervenção está relacionada com os custos de contexto e o papel do Estado, pretendendo-se eliminar custos de contexto que são penalizadores para a economia, e repensar o papel do Estado, segundo o Jornal de Negócios.

A direção desta associação vai ter nove membros e mandatos de três anos. Vasco de Mello será o primeiro presidente e terá como vice-presidentes Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, e António Amorim, que lidera a Corticeira Amorim, segundo o Jornal de Negócios.