Empresas americanas ignoram sugestão dada por Trump para saírem da China

Donald Trump fez a sugestão, mas a grande maioria das empresas norte-americanas com presença ou produção na China não estará interessada nos apelos do presidente dos EUA. De acordo com o jornal britânico Financial Times, que cita um estudo feito pela Câmara de Comércio Americana em Xangai, mais de 70% das 200 empresas inquiridas afirmou não ter planos para relocalizar qualquer tipo de produção para fora da China, apesar das ameaças de Donald Trump e das elevadas tarifas impostas.

O FT aponta também que menos de 4% das empresas inquiridas estaria interessada em passar a produção para os Estados Unidos – uma das ambições várias vezes referidas por Trump.

Com as eleições presidenciais a aproximar-se, Donald Trump continua a apostar as fichas na relocalização, especialmente nos Estados Unidos. Em declaração feitas esta semana, Trump afirmou que “vai tornar a América na superpotência de manufatura mundial e que a dependência da China acabará de uma vez por todas”, cita o FT.

Apesar de a China ter sido um dos primeiros mercados a enfrentar as consequências da Covid-19 e do confinamento, as empresas norte-americanas continuam interessadas na segunda maior economia mundial, que começa a dar sinais de recuperação.

O inquérito mostra que, apesar de não estarem interessadas na sugestão de Trump, as relações cada vez mais difíceis entre a China e os Estados Unidos são uma fonte de preocupação para as empresas norte-americanas presentes no país.

Nos últimos tempos a administração Trump tem apertado o cerco a várias empresas chinesas, incluindo do setor da tecnologia. Além da Huawei, o TikTok e o WeChat são os alvos mais recentes das ordens executivas do governo dos EUA. Ainda em agosto, algumas das gigantes americanas com presença na China, como a Apple, Ford ou a Disney, já teriam feito chegar à Casa Branca alguma apreensão com as consequências que as ordens executivas de Trump poderiam ter para as operações no mercado chinês, conforme noticiou o Wall Street Journal.

Para a Apple, por exemplo, disponibilizar uma App Store na China sem o WeChat poderá representar um sério golpe na venda dos iPhone. A Bloomberg estima que, caso esta ordem executiva entre em vigor, pode pôr em cheque um mercado avaliado em 44 mil milhões de dólares. Para outras empresas, o impacto pode não ser tão flagrante como o caso da Apple. Ainda assim, conforme nota o WSJ, a impossibilidade de disponibilizar anúncios ou assegurar vendas online numa plataforma com mais de 1200 milhões de utilizadores ativos por mês estará a levantar preocupações.

Já esta semana, a maior fabricante chinesa de semicondutores, a SMIC, viu as ações afundar 22% perante o anúncio da possibilidade de os Estados Unidos imporem restrições às exportações. A tendência de desvalorização mantém-se ao longo dos últimos dias: na sessão desta quarta-feira os títulos da SMIC fecharam a perder 2,02%.