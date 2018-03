Empresas criadas em Portugal sobem 12,1% para 8.820 em janeiro e fevereiro

O número de empresas criadas em Portugal em janeiro e fevereiro deste ano ascendeu a 8.820, o que representa um crescimento de 12,1% face ao mesmo período de 2017, foi hoje divulgado.

De acordo com o Barómetro Informa D&B sobre nascimentos, encerramentos e novas insolvências de empresas, o aumento verificado “deve-se essencialmente aos distritos de Lisboa e Porto, responsáveis por mais de 70% do aumento de nascimentos, destacando-se também o crescimento das constituições de empresas nos setores dos serviços, atividades imobiliárias, construção e transportes”.

Lisboa e Porto continuam a ser os distritos com maior crescimento em número de empresas criadas, com mais 437 empresas em Lisboa (16,9%) e mais 239 no Porto (17,5%).

O setor dos serviços foi o que registou maior número de empresas criadas em janeiro e fevereiro, um total de 2.861, seguido do setor do retalho, com 1.095.

O barómetro de fevereiro refere ainda que encerraram 2.438 empresas nos dois primeiros meses deste ano, o que representa uma descida de 1,3% face ao período homólogo.

Por setores, os serviços registaram 603 encerramentos e o retalho 413 encerramentos.

Relativamente a novas insolvências, um total de 473, que representa um decréscimo de 6,5%, continuam o ciclo de descida iniciado em 2013, não sendo, no entanto, generalizado a todos os setores de atividade e distritos.

A percentagem de empresas que cumprem os prazos de pagamento acordados, 15,6%, está em queda desde setembro de 2017, atingindo em fevereiro o valor mais reduzido desde 2007.