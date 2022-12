Empresas da ABRP apoiam famílias e comunidade com 45 milhões

Vasco de Mello presidente da Associação Business Roundtable. © Pedro Rocha / Global Imagens

As 42 empresas e grupos empresariais que fazem parte da Associação Business Roundtable Portugal (ABRP) já canalizaram 45 milhões de euros para apoiar trabalhadores e comunidades locais nesta conjuntura de elevada inflação.

"Estas medidas incluem apoio financeiro direto, como gratificações extraordinárias, doações em género, apoio psicossocial, voluntariado, entre outras, e acrescem às medidas de responsabilidade social que estas empresas mantêm", avança a ABRP em comunicado.

A associação inclui empresas como a Galp, Sonae, Hovione, Mota-Engil, OutSystems, Feedzai, Delta, Fidelidade, Talkdesk, EDP, REN, Altice, Pestana, Millennium bcp, Jerónimo Martins, Bial, Semapa, entre outras. O grupo José de Mello ocupa a presidência e Vasco de Mello sublinha, citado em comunicado, que "o tecido empresarial, sobretudo as grandes empresas, não ficaram alheias às dificuldades que os portugueses estão a sentir neste momento. Pretendemos mitigar os impactos sobre as nossas equipas e inspirar outras empresas a apoiarem os seus trabalhadores e suas famílias, mas também a restante comunidade, sobretudo aqueles que mais necessitam."

As empresas nesta associação empregam, no conjunto, mais de 380 mil pessoas, 200 mil das quais em Portugal, geram receitas no valor de 82 mil milhões de euros e investem anualmente mais de 6,8 mil milhões de euros, lê-se no site da ABRP.

Vasco de Mello defende que "as grandes empresas são, atualmente, responsáveis por grande parte da criação da riqueza nacional, o que lhes permite investir mais em inovação, melhores salários e condições para os seus trabalhadores, bem como em programas de apoio à sociedade. Se existissem mais grandes empresas em Portugal, como defendemos, estou certo que o contributo seria mais significativo".