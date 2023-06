Empresas da UPTEC contribuem com 324 milhões de euros para o PIB

Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto - UPTEC © DR.

A atividade das empresas sediadas na UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, em 2021, teve um impacto de 324 milhões de euros para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Foi ainda responsável pela criação de 8600 postos de trabalho, gerou 219 milhões de euros em remunerações e 48,4 milhões de euros de receitas de impostos, de acordo com um estudo realizado por Isabel Mota e Armindo Carvalho, professores da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

No que diz respeito ao PIB, entre 2019 e 2021 e também devido à pandemia, a economia nacional registou uma taxa de crescimento média anual de -1,64%, enquanto o contributo da rede UPTEC para o PIB cresceu 10,13%.

Relativamente ao impacto no emprego, a rede UPTEC aumentou o número de postos de trabalho, em 2019, dos 7004 para os 8600 em 2021, tendo as remunerações passado de 166 milhões de euros para 219 milhões de euros no mesmo período. Quanto às receitas fiscais, passaram de 35,2 milhões de euros em 2019, para 48,4 milhões de euros em 2021.

Em volume de negócios com vendas e serviços prestados, as empresas sediadas na UPTEC foram responsáveis por mais de 187 milhões de euros em 2021, sendo mais de metade desse valor (57%) referente a exportações.

Ecossistema UPTEC

Em 2021, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto acolhia 182 empresas instaladas entre Centros de Inovação (21%), Projetos Âncora (11%) e Startups (68%), que empregavam 1631 colaboradores, com impacto direto. Os centros Asprela I e Asprela II foram responsáveis por 50% dos projetos empresariais instalados.

Além das 182 empresas instaladas, em 2021, existiam 66 organizações graduadas ligadas à UPTEC que empregavam diretamente 1050 pessoas. As empresas graduadas são responsáveis por 119,9 milhões de euros de exportações e 12,4 milhões de euros de investimento entre 2019 e 2021.

No mesmo período, as empresas instaladas na incubadora da Universidade do Porto realizaram mais de 37 milhões de euros de investimentos e mais de 161 milhões de euros de exportações.

Neste estudo que avalia o impacto das empresas sediadas na UPTEC, o impacto direto foi medido pelo conjunto de atividades integrantes das entidades, enquanto os efeitos indiretos respeitam à atividade económica gerada pelo consumo de bens e serviços intermédios pelas empresas da rede UPTEC.

Por outro lado, os efeitos induzidos dizem respeito à atividade económica gerada em consequência das despesas de consumo dos trabalhadores diretamente envolvidos nessas atividades, assim como dos colaboradores das entidades fornecedoras de bens e serviços.