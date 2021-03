Empresas de café aumentam exportações para 86 milhões de euros

© D.R,

As empresas portuguesas de café responderam no ano passado por um volume de exportação de 86,2 milhões de euros, um ligeiro acréscimo face aos 84,1 milhões de 2019 apesar das dificuldades levantadas pela pandemia do novo coronavírus.

A faturação total da indústria de torrefação de café atingiu os 800 milhões, num ano em que se registou uma quebra no consumo fruto das restrições impostas para conter a crise sanitária, lembra em comunicado a Associação Industrial e Comercial do Café (AICC).

Alavancada no crescimento das exportações, a AICC decidiu lançar uma nova campanha no âmbito do projeto 'Portuguese Coffee, a Blend of stories to the world' com vista a reforçar o posicionamento do café português nos mercados já consolidados e investir em novos.

Dentro deste programa, a AICC vai promover ainda este ano ações promocionais do café português no Canadá e Reino Unido.

Segundo Cláudia Pimentel, secretária geral AICC, a nova campanha de internacionalização tem como objetivo "promover, difundir e aumentar a notoriedade do café português" e "apoiar as empresas nacionais e as suas marcas a serem reconhecidas nos diferentes mercados internacionais".