Empresas de crowdfunding nacionais já podem operar livremente na Europa

© Treecha - stock.adobe.com

Dinheiro Vivo 17 Agosto, 2023 • 09:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há três anos que as plataformas de financiamento colaborativo (crowdfunding) nacionais aguardavam para poder operar livremente na Europa. Finalmente entrou em vigor, no nosso país, o regulamento da União Europeia, finalizado em 2022 e que começou em 2020 e que vem harmonizar as regras aplicáveis aos prestadores de serviços de "crowdfunding". O novo regime teve efeito a partir de novembro, mas por cá só agora o Governo deu este passo.

Como explica o Negócios, a partir de agora as plataformas só precisam de ter uma única licença a nível nacional, emitida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), para operarem a nível europeu.

Em Portugal existem atualmente quatro destas empresas autorizadas pelo supervisor todas estão na área do financiamento por empréstimo: a portuguesa Querido, Investi numa Casa! e a espanhola Housers, que são do ramo imobiliário, na área da sustentabilidade está a GoParity com projetos financiados em 17 países e a Raize, que se direciona PME e trabalha com mais de 73 mil investidores.

Diz Nuno Brito Jorge, Fundador e CEO da GoParity que fica assim resolvido "um problema de base na Europa, que era haver regulamentos diferentes em cada país, o que dificulta a atividade". O que "traz uma janela de oportunidade enorme para fazer crescer o setor".