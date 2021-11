De fevereiro a junho houve o maior crescimento de empresas ativas em 4 anos

Uma investigadora trabalha num dos laboratórios do consórcio liderado pela LaserLeap, que trabalhava em tecnologias e que procura desenvolver uma terapia fotodinâmica para "atacar" o novo coronavírus numa fase precoce de contágio usando medicamentos e raios laser. A LaserLeap é uma das empresas incubadas no Instituto Pedro Nunes, de Coimbra, que decidiram adaptar-se à covid-19 e procurar soluções que possam contribuir para o combate à pandemia, Figueira da Foz, 23 de fevereiro de 2021. (ACOMPANHA TEXTO DE 28/02/2021) PAULO NOVAIS/LUSA © LUSA

Não é segredo que a pandemia teve efeitos tanto sociais como económicos. Muitas empresas viram as suas operações afetadas por diversos motivos - desde quebra acentuada nas vendas (dado os confinamentos) passando pela necessidade de reduzir número de funcionários por turnos devido à necessidade de distanciamento social - o que pode ter sido fatal para algumas. O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela os dados relativos à demografia das empresas entre janeiro de 2018 e agosto de 2021 e, entre março e abril de 2020, o número de empresas ativas registou o maior decréscimo do período em análise, ou seja houve uma quebra de 18,3%, afetando maioritariamente as empresas individuais.

O período entre março e abril coincide com o primeiro confinamento decretado em Portugal. O primeiro Estado de Emergência entrou em vigor a 19 de março de 2020 e o País permaneceu em confinamento durante várias semanas tendo iniciado o processo gradual de reabertura a partir de meados de maio do ano passado.

Os dados do gabinete de estatística mostram ainda que, e por outro lado, entre fevereiro e junho deste ano houve o maior crescimento de empresas ativas dos últimos quatro anos, ou seja 19,9%, "tendo sido atingido o valor mensal máximo para este período em junho de 2021, com 892 597 empresas".

"As sociedades ativas registaram, em média, sucessivos aumentos ao longo deste período: +5,0% em 2019, +1,2% em 2020 e +1,8% em 2021", acrescenta o gabinete nacional de estatística.

Os dados estatísticos indicam ainda o valor mínimo do número de nascimentos mensal foi alcançado em abril do ano passado, com o nascimento de apenas 7 194 firmas. "Entre 2018 e 2020, janeiro foi o mês com maior número de nascimentos mensais de sociedades, 4 109 em 2018, 5 541 em 2019 e 4 808 em 2020", diz o INE

Quanto aos setores, o gabinete de estatística aponta que o segmento dos transportes e armazenagem, da informação e comunicação e dos outros serviços foram os que "registaram as taxas de natalidade médias mensais mais altas" entre janeiro de 2018 e agosto deste ano.

"As maiores taxas de natalidade registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa e no Norte. Estas duas regiões representaram, em média, 65,6% do número total de nascimentos no período de referência", remata.