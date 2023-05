Mais de metade das empresas de TI estão a contratar trabalhadores com competências em Inteligência Artificial. © Pixabay

Quase metade dos distribuidores da área das Tecnologias de Informação (TI), cerca de 41%, considera que a Inteligência Artificial (IA) e os serviços automatizados são vitais para o crescimento do seu negócio. As conclusões são do estudo Partnering for Success: State of the IT Channel Ecosystem, divulgado esta terça-feira pela Sage, que contactou 1700 distribuidores de TI por todo o mundo, incluindo 100 em Portugal.

A pesquisa junto destes profissionais confirmou que a Inteligência Artificial é um dos serviços "mais procurados atualmente no canal", sendo que já 51% dos responsáveis portugueses de TI referem que a IA e os serviços automatizados são uma das fontes de receita que mais interessam atualmente aos clientes. Este número supera as previsões globais, já que apenas 47% dos responsáveis em todo o mundo também identificam este interesse.

Neste sentido, os players das Tecnologias de Informação estão a investir na qualificação da sua força de trabalho, com 51% dos parceiros nacionais a contratar ativamente funcionários com competências em Inteligência Artificial e Machine Learning. Adicionalmente, 58% dos gestores em Portugal adicionaram mais recursos em IA, automação e machine learning, 37% adotaram o e-Commerce e recursos de pagamento flexível.

As soluções de cibersegurança e as aplicações cloud e SaaS (Software as a Service) são também uma prioridade. Os inquiridos portugueses destacam as soluções de cibersegurança (33%) e aplicações cloud e SaaS (30%) como vitais para o crescimento dos seus negócios e da sua carteira de clientes. Outro aspeto que está a ganhar relevância são as ações de sustentabilidade e de responsabilidade social corporativa na abordagem de novas oportunidades de negócio. Em Portugal, 77% dos entrevistados estão focados na sustentabilidade ao apoiar os seus clientes.

Apesar destes objetivos, as tensões geopolíticas são uma preocupação para os distribuidores portugueses de TI, com 52% dos inquiridos a revelar-se preocupados com os impactos a longo prazo no seu negócio e na inovação tecnológica dos distribuidores, seguido pelo aumento da inflação e do custo de vida (50%).

Eduardo Rosini, EVP partners and alliances da Sage, refere que o estudo "enfatiza a importância de as empresas anteciparem as necessidades dos clientes e de fazerem investimentos direcionados que promovam o crescimento e mantenham uma vantagem competitiva".

"O poder da IA é central para esta jornada transformadora, particularmente a IA generativa, como um acelerador crítico. Essa onda de avanços da IA continua a exigir julgamento, experiência e orientação, portanto, os melhores resultados virão de humanos e tecnologia a trabalhar em conjunto", acrescenta.