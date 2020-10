Empresas de transporte reforçam para responder a duplicação de encomendas

Porto, 23/11/2017 - Preparação das montras na rua de Santa Catarina para o Black Friday, dia de saldos e promoções.. . (Adelino Meireles / Global Imagens) © Adelino Meireles / Global Imagen

Da Black Friday ao Natal, as compras online deverão aumentar 50%. Só num dia poderão ser enviadas mais de 180 mil encomendas. Operadores reforçam equipas e estão a instalar estações temporárias para acelerar a triagem das encomendas. Por força da pandemia, calcula-se que, neste ano, 36% dos consumidores portugueses façam as suas compras Black Friday usando apenas o canal online: há um ano 14% faziam essa opção. 84% tencionam comprar na Black Friday.

Se com o confinamento os portugueses "descobriram" o digital, o aumento de casos de covid e as restrições de horário e lotação nas lojas deverão manter os níveis de compras online em alta durante a Black Friday e o Natal. "Devido à pandemia, os compradores online são-no em muito maior escala e, juntando a isto o facto de termos um número limitado de pessoas nas lojas físicas, com consequentes filas, é expectável que as compras no peak period, que medeia a Black Friday e o Natal, sejam efetivamente num número muito superior aos anos anteriores", admite Olivier Establet, CEO da DPD Portugal.

"Os clientes têm bastantes incertezas sobre a dimensão da peak period em função do plano de combate à covid. As nossas estimativas são para um crescimento na ordem dos 50% nas três primeiras semanas de dezembro, face ao ano passado e ao próprio período pandémico inicial (abril e maio). Prevemos um pico de mais de 180 mil encomendas num só dia, que deverá ser alcançado a 30/11 (graças à Black Friday) e a 2/12 (após o feriado)", diz Establet.

Desde maio que a transportadora (a antiga Chronopost) prepara estas épocas do ano, a que chamam de peak period. Se há clientes que vão concentrar "várias ações promocionais na Black Friday e Ciber Monday", outros "há que o farão em contínuo até ao Natal". Resultado? Na DPD irão reforçar até 300 o número de colaboradores nas equipas de operações e serviço a clientes. "Estamos igualmente a ultimar várias medidas, como a criação de duas estações temporárias, no Porto e em Lisboa, que nos permitirão aumentar a capacidade de triagem das encomendas, bem como investir em diversos canais de apoio ao cliente, visando reduzir o tempo de espera no atendimento e melhorar a experiência ao cliente", descreve o CEO. "Estamos a finalizar o lançamento de um chatbot que permite ao comprador online aceder a várias informações relativas à sua encomenda", diz. No que se refere ao local de entrega, estão a apelar os clientes para que utilizem as opções OOH (Out of Home), privilegiando o levantamento de encomendas na rede Pickup, quer nas 700 lojas, quer nos recém-lançados 40 cacifos.

Os CTT não adiantam estimativas de crescimento do envio de encomendas, mas depois do boom em período de confinamento e com a pandemia sem sinais de abrandar, prepara a operação "para fazer face ao crescimento dos volumes de tráfego esperado para a peak season", diz fonte oficial. O pontapé de saída dá-se com o Singles" Day, no início de novembro, e que se prolonga até ao Natal (em Espanha até ao dia de Reis), sendo que o período entre Black Friday e Natal é efetivamente aquele que concentra maior atividade", refere. "Temos, contudo, observado que alguns retalhistas (e-sellers) têm procurado que este período seja ainda mais alargado, em alguns casos começando em setembro/outubro."

Será uma Black Friday a colar ao Natal, acredita Juan Bautista Sanmiguel Hermida, diretor-geral da Correos Express Portugal. "Este ano, durante a Black Friday, haverá um crescimento das vendas online maior do que nos anos anteriores, isso significa que se irá manter a tendência no aumento do volume de envios que se tem verificado nos últimos seis meses. O mesmo é esperado para o Natal, que acreditamos que será uma continuação da Black Friday", diz. O responsável acredita que a pandemia levará os consumidores a concentrar compras online.

Mais de um terço (36%) dos consumidores nacionais tencionam fazer as suas compras Black Friday usando apenas o canal online, uma subida face aos 14% de há um ano. Em sentido contrário, a intenção de comprar apenas em loja situa-se nos 12%, uma descida face aos 23% de há um ano, segundo um estudo da Netsonda, para a Worten. 84% dos inquiridos tenciona comprar na Black Friday e gastar em média 320 euros.

"A expectativa é alta e a previsão é que iremos duplicar, no mínimo, os envios provenientes da atividade de e-commerce, em comparação ao mesmo período do ano passado. Esta é a tendência que temos vindo a observar nos últimos meses e suportada também pelas informações e volume de encomendas esperadas por parte dos nossos principais clientes", afirma Juan Bautista Sanmiguel Hermida.

"É evidente que as empresas e retalhistas, se ainda não o fizeram, estejam agora a concentrar os seus esforços no canal de vendas digital. Uma das tendências que se tem verificado, e que acreditamos que se irá manter por parte do setor do retalho, é estender as promoções ao longo do mês de novembro e dezembro, de forma a mitigar os efeitos das ações promocionais num único momento, permitindo alcançar um maior volume de encomendas e diminuir eventuais quebras de serviço", diz.