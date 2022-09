Empresas de vidro de embalagem questionam apoio extraordinário do governo sobre gás

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Setembro, 2022 • 17:48 Partilhar este artigo Facebook

A Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem (AIVE) questionou esta segunda-feira o governo sobre o apoio extraordinário do Programa Apoiar Indústrias Intensivas de Gás, apontando que o apoio será, na prática, uma ajuda "de apenas 1,5%" para o setor.

Na semana passada, o ministro da Economia, António Costa Silva, anunciou um reforço de 160 milhões de euros para 235 milhões de euros deste programa, que se dirige a empresas inseridas em setores com utilização intensiva de gás ou que tenham um custo total nas aquisições de gás em 2021 de, pelo menos, 2% do volume de negócios anual.

Agora, a AIVE questiona em comunicado "a verdadeira dimensão deste apoio para a indústria".

Num comunicado enviado à Lusa, a associação refere que os reais custos do gás natural são "superiores a 500% face ao ano anterior" e que este auxílio "representará, na prática, 1,5%".

"As empresas já usaram os seus últimos recursos, as que puderam aumentaram preços, as que não puderam, gastaram as reservas e o apoio agora anunciado tem um impacto irrisório. A situação é alarmante e os apoios manifestamente insuficientes. A manutenção desta situação vai seguramente condicionar o fornecimento de embalagens de vidro para a indústria alimentar e de bebidas", alerta a associação.

A Comissão Europeia desenhou em março um quadro temporário de crise que definiu medidas de auxílio estatal de apoio à economia e que previa três modalidades: um apoio genérico de 400.000 euros por empresa, que não teria de ser associado ao aumento dos preços da energia; garantias estatais ou empréstimos bonificados; e auxílios para compensar os elevados preços da energia, com um limite por beneficiário de 30% dos custos elegíveis até um teto máximo de dois milhões de euros.

Em julho, a Comissão Europeia ajustou estas medidas para fazer face ao agravamento dos efeitos diretos e indiretos na economia da UE e dos Estados-membros, ajustando o apoio de 400.000 euros para 500.000 euros.

De igual forma, as medidas incluíam ainda auxílios de até 50 milhões de euros na eventualidade de as empresas incorrerem em perdas de exploração e de forma a assegurar a continuação de uma atividade económica específica.

A AIVE considera que o setor do vidro de embalagem se insere nestes parâmetros, mas argumenta que, no caso português, esta majoração se fica "por apenas cinco milhões de euros e só em casos extremos de situações iminentes de encerramento de atividade".

A associação aponta que as empresas BA Glass, Vidrala e Verallia correspondem a quatro entidades jurídicas e seis unidades fabris, produzindo anualmente 6.000 milhões de embalagens para a indústria alimentar, das quais mais de 50% são enviadas para empresas produtoras de alimentos e bebidas em outros países.