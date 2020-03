Empresas devem ativar planos de contingência, recorda Associação de Segurança

A APSEI, Associação Portuguesa de Segurança, quer recordar às empresas a importância da ativação dos respetivos planos de contingência para responder ao cenário do Covid-19. “Na sequência da evolução da COVID-19 a que se tem assistido, a APSEI – Associação Portuguesa de Segurança, considera da maior relevância relembrar a importância das empresas ativarem o seu Plano de Contingência específico para responder a um cenário de infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, dando cumprimento ao artigo 15º da Lei 102/2009, de 10 de setembro e respetivas atualizações”, indica a associação, através de comunicado.

De acordo com a associação, estes planos têm como objetivo analisar os episódios não desejados com potencial de impacto negativo, no normal funcionamento das empresas, e definir os procedimentos a seguir no caso de serem identificados ou haver suspeita de infetados entre os trabalhadores da empresa, devendo ser elaborados tendo em conta as diretrizes disponibilizadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

A APSEI reuniu um conjunto de informações que pretende auxiliar as empresas na definição do plaino de contingência, a começar por quem é que deve elaborar estes planos. “Os Serviços de SST (também denominados por Serviços de Saúde Ocupacional) das empresas, em apoio às decisões dos dirigentes, devem assumir um papel relevante na elaboração e aplicação do Plano de Contingência das empresas para a COVID-19, nomeadamente na informação e formação dos trabalhadores e dirigentes sobre esta nova ameaça, na definição de medidas de prevenção, na comunicação e na identificação de eventuais casos”, explica a associação.

Os planos devem incluir a resposta a três perguntas: quais os efeitos que a infeção de algum trabalhador pode causar na empresa; o que preparar para fazer frente a um possível caso de Covid-19 e ainda o que procedimento a adotar, caso haja um possível caso suspeito.

A APSEI indica ainda que “é da extrema importância que o Plano de Contingência seja divulgado por todos os colaboradores e que os mesmos sejam formados de forma a agir corretamente num cenário de infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, evitando-se situações de alarmismo e ações que possam colocar em risco as condições de segurança e de saúde dos trabalhadores.”

A APSEI foi criada em 2005, para representar as empresas e profissionais da área da segurança. Neste momento, conta com 670 associados.