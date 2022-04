Empresas europeias de tecnologia pedem menos patentes que as americanas

Estudo abrangeu empresas americanas e europeias © Fotografia retirada do Pixabay.

Apesar do crescimento registado, as pequenas empresas de tecnologia europeias ainda ficam aquém das congéneres americanas, no que aos pedidos de patentes em deep tech diz respeito. Esta é uma das conclusões do estudo "Deep tech innovation in smart connected Technologies", que foi levado a cabo pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP), em conjunto com o Banco Europeu do Investimento (BEI), entre 2010 e 2018.

O relatório que foi apresentado esta quinta-feira refere ainda que três quartos destas empresas apontam como principais entraves o acesso a financiamento e a falta de mão-de-obra especializada nas áreas de deep tech como a computação em nuvem, a Internet das coisas (IoT), as redes 5G e a inteligência artificial. Que são as tecnologias consideradas como a Quarta Revolução Industrial (tecnologias 4RI).

Estados Unidos na liderança

O relatório aponta que, em termos absolutos, a Europa está atrás dos EUA relativamente ao número de pequenas e médias empresas que se dedicam ao desenvolvimento de tecnologias deep tech. "Enquanto os EUA têm 6 517 pequenas empresas patenteando dispositivos inteligentes e conectados, a EU, com 2 634, tem menos de metade desse número", explica o documento.

No entanto, e apesar da sua menor espacialização em deep tech, o estudo apresenta ainda a Europa como o terceiro maior contribuinte de patentes internacionais, com 15%, atrás dos Estados Unidos e do Japão. Durante o período em que o estudo foi levado a cabo a "atividade de patentes nestas tecnologias de pequenas e médias empresas da UE aumentou rapidamente a uma taxa anual composta de cerca de 20%", apresenta o documento.

Já as empresas mais especializadas nestas tecnologias estão localizadas nos EUA, Japão, China e Coreia do Sul.

Na Europa, e sem a especialização dos outros países, é na Alemanha, França e Itália que residem o maior número de pequenas e médias empresas que desenvolvem tecnologias 4IR, com 570, 400 e 273 respetivamente.

O que une e separa a União Europeia dos EUA

Tanto na UE como nos Estados Unidos as principais barreiras comerciais apontadas são o acesso ao financiamento e a falta de talentos. Foram três quartos das pequenas e médias empresas de tecnologia profunda que desenvolvem tecnologias 4IR na UE e nos EUA que referiram estes entraves. De acordo com o estudo "Deep tech innovation in smart connected Technologies", o investimento feito por estas empresas é considerado acima da média, para além de enfrentarem custos de desenvolvimento mais elevados, assim como o tempo necessário para poderem comercializar os seus produtos é mais longo.

Quase metade das PME's que responderam ao inquérito (49%) "consideram as patentes muito importantes para assegurar o financiamento, e 80% afirmam que a estratégia de propriedade intelectual é relevante para os seus investidores".

As PME's europeias têm, geralmente menos de 50 funcionários e 42% destas empresas têm menos de 10 anos. Do lado americano as estatísticas são semelhantes.

Quanto às atividades a que se dedicam vão desde os setores dos cuidados de saúde, transportes e cleantech, bem como a análise de dados, e estão frequentemente (44%) envolvidas no processo de fabrico.

"As PME's contribuem para uma quota maior da atividade global de patentes em deep tech nos EUA (16%), em comparação com a Europa, onde são responsáveis por 10% da atividade do bloco no campo, refere, ainda o estudo, adiantando que estas empresas europeias consideram a União Europeia e os EUA como mercados onde poderão crescer. "57% das empresas citam a Europa como o principal mercado para o crescimento, enquanto 24% consideram os EUA como o seu futuro mercado primário".

Já as empresas americanas referem que o mercado de crescimento é o dos EUA e apenas 10% ponderam a Europa como mercado primário.

O sucesso Português

O estudo do IEP e do BEI dão conta, ainda do caso de inovação tecnológica que teve sucesso. O produto é um software de processamento de imagem que assiste os cirurgiões na navegação em torno do corpo humano e que foi desenvolvido na Universidade de Coimbra pelo Professor João Pedro Barreto e o seu aluno de doutoramento Rui Melo. "Para comercializar o software fundaram a empresa P3D, que recebeu fundos de capital de risco da UE para ajudar a P3D a crescer em termos de escala", revela o estudo. O potencial de mercado desta tecnologia é de 4,2 mil milhões de euros.

O presidente do EIP, António Campinos, considera que "as PMEs europeias, que são pequenas mas altamente inovadoras, podem desempenhar um papel decisivo no avanço da posição competitiva da Europa nas tecnologias digitais. O estudo publicado hoje chama a atenção para as condições políticas e empresariais necessárias para que estas empresas prosperem".

Por seu turno, Vice-Presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, refere que "as novas tecnologias inteligentes ligadas vão acrescentar 2,2 trilhões de euros à economia da União Europeia até 2030" e afirma que "as empresas europeias estão a alcançar os seus principais parceiros internacionais, e os investimentos em deep tech são cruciais para aumentar a competitividade da Europa em tecnologias digitais avançadas.

Recomendações

Perante os indicadores deste estudo, o IEP e o BEI deixam alguma sugestões:

- Bolsas direcionadas e políticas de implantação precoce para dar apoio a empresas deep tech em fase de arranque, combinadas com maiores rondas de financiamento disponibilizadas a estas empresas em fases posteriores de desenvolvimento.

- A fragmentação do mercado em toda a UE e o acesso aos melhores talentos continuam a atrasar as empresas: Uma melhor colaboração europeia em matéria de propriedade intelectual, tal como a introdução da Patente Unitária na UE, é um desenvolvimento bem-vindo. A promoção de competências digitais e mais oportunidades de educação e aprendizagem profissional figuram entre as soluções políticas a longo prazo do estudo.