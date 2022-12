Empresas fizeram donativos no valor de 195 milhões de euros em 2021

©

Em 2021, as empresas efetuaram donativos no valor de 195 milhões de euros. As organizações não financeiras foram responsáveis por 168,3 milhões de euros, sendo o restante proveniente da banca e seguros.

O número de empresas que doaram em Portugal sofreu um decréscimo logo no primeiro ano da pandemia, mas o donativo médio por organização registou mais de 60% de crescimento.

Estas são algumas das conclusões de um estudo realizado pela Informa D&B - empresa que presta serviços de gestão -, que revela também que o donativo médio por empresa em 2021 foi de 3767 euros, uma subida de mais de 50% face aos valores de 2019.

Evolução dos donativos © Informa D&B

Foram cerca de 45 mil as empresas que realizaram donativos em 2021, o que corresponde a 13% do tecido empresarial. Para mais de um terço das organizações (35%) esta é já uma prática habitual.

"Há uma evolução muito positiva na consciência das empresas para o alcance do seu papel social e isso parece claro na forma como aquelas com mais condições para o fazer, aumentaram os seus donativos nos últimos dois anos", afirma Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B.

Apesar do panorama positivo, a atribuição de donativos é desigual entre setores. Retalho, indústria, serviços empresariais e grossistas detêm, cada um, 15% do total de donativos e em conjunto concentram aproximadamente três quartos.

No que diz respeito à tipologia das empresas, 45% do valor de donativos provem de grandes empresas, embora estas representem apenas 1,1% das organizações que doam. No entanto, a média de donativos de cada uma destas entidades é de 153 mil euros.

As médias empresas representam 17% do valor total de doações, com uma média de 14,6 mil euros por organização. As pequenas empresas correspondem a 15%, com uma média de 3,6 mil euros.

As microempresas são responsáveis por 24% das contribuições totais, a sua média de donativos por empresa é cerca de 1000 euros, mas representam 80% de todas as empresas que doam.

Dimensão das empresas © Informa D&B

Ainda em relação à tipologia de empresas que fazem donativos, as empresas maduras - 20 anos ou mais -, realizam três quartos do total das doações. As empresas familiares correspondem a 40% das empresas que contribuem, representando 62% do total doado.

A Área Metropolitana de Lisboa e a região Norte concentram grande parte do valor dos donativos, 46% e 33%, respetivamente. A região Centro tem a maior percentagem de empresas que doam, seguida do Alentejo.