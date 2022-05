Empresas investiram quase 90 milhões de euros em formação externa em 2020

Empresas com atividade em Portugal investiram quase 90 milhões de euros em formação externa em 2020 © HP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Maio, 2022 • 10:55

As empresas com atividade em Portugal investiram quase 90 milhões de euros em formação externa em 2020, uma média de 3,7 mil euros por empresa, de acordo com a uma análise divulgada pela Informa D&B.

Segundo a consultora, "24.408 empresas em Portugal apresentam investimento em formação externa, totalizando um valor de 89,5 milhões de euros", adiantando que, segundo os dados que apurou, "o valor corresponde a uma média de 3,7 mil euros por empresa".

Numa nota, a Informa D&B revelou que "os dados respeitam a 2020 e referem-se apenas às ações de formação realizadas com recurso a especialistas e profissionais externos, não incluindo, portanto, aquelas que não representam um custo para a empresa, como as que são desenvolvidas internamente pelo próprio empregador ou por instituições como o IEFP".

Ainda assim, "os valores registados em 2020 apresentam uma queda face aos anos anteriores, quer em valor de investimento, quer em percentagem de empresas que apresentaram investimento em formação, possivelmente devido aos constrangimentos provocados pela pandemia da covid-19", explicou a Informa D&B.

Segundo a consultora "estas cerca de 25 mil empresas investiram em 2020 uma média de 95 euros em formação por empregado, um investimento que representa 0,4% dos gastos com pessoal", sendo que "apesar de representarem apenas 6,8% do tecido empresarial, as empresas que investem em formação externa agregam 945 mil empregados, cerca de um terço de todo o emprego nas empresas".

De acordo com as conclusões desta análise, "a forte presença de empresas de grande dimensão (33%) neste universo explica a concentração do emprego numa fatia tão pequena" do tecido empresarial, sendo que "60% do investimento é realizado por empresas maduras (20 ou mais anos de antiguidade)".

"Os setores onde o investimento por empregado é maior são as Atividades imobiliárias (o único setor que ultrapassa os 200 euros por empregado), as Tecnologias de informação e comunicação, os Transportes, Grossistas e Serviços gerais, todos eles com valores por empregado acima dos 100 euros", revelou a Informa D&B.

Em sentido contrário, a "Construção, Agricultura e outros recursos naturais e Alojamento e restauração são os setores onde é menor o investimento externo por empregado".

Além disso, referiu a consultora, entre "as empresas que investem em formação externa, as de capital estrangeiro investem uma média superior a 18 mil euros por empresa, valor muito superior aos cerca de 2,5 mil euros nas empresas de capital nacional", destacando que o "fenómeno está relacionado com a dimensão das empresas, já que as empresas de capital estrangeiro estão muito representadas entre as grandes empresas, entre as quais se encontra a maior taxa de empresas que investem em formação externa".

O estudo da Informa D&B mostra ainda que, "face à totalidade do tecido empresarial, 18% das empresas de capital estrangeiro investem em formação externa, percentagem que desce para os 7% se considerarmos apenas as empresas de capital nacional", sendo que "entre todas as 24.408 empresas que investem em formação externa, 7% têm capital estrangeiro, mas realizam um investimento que corresponde a 35% do total".