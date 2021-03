Empresas podem adiar entrega de retenções de IRS

Repartição das Finanças © Paulo Spranger

Dinheiro Vivo 11 Março, 2021 • 08:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tal como aconteceu em 2020, as entidades que efetuam retenções de impostos na fonte deverão passar a poder fazer as respetivas entregas ao Fisco em prestações.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Negócios, que cita fonte das Finanças. Trata-se de um apoio de natureza fiscal para ajudar as empresas, ao permitir que fiquem temporariamente com mais liquidez.

O pagamento das retenções na fonte em prestações e o adiamento dos compromissos associados às linhas de crédito, neste último caso até ao final do ano, fazem parte das medidas que o Governo está a preparar e que deverá apresentar até ao final da semana, adianta o jornal.

No ano passado o Governo adotou medidas semelhantes de apoio às empresas para as ajudar a lidar com uma das maiores crises económicas de sempre, provocada pelas restrições impostas pelo Executivo no âmbito da sua estratégia de gestão da epidemia do novo coronavírus.

Portugal tem seguido a estratégia adotada na maioria dos países europeus que passa por impor fortes medidas restritivas no âmbito da gestão da crise sanitária, incluindo confinamento forçado da população e fecho de escolas e de estabelecimentos comerciais e negócios.

Esta estratégia tem levado a um forte aumento do desemprego enquanto o número de falências disparou. Já são mais de 1.000 as empresas que declararam insolvência em Portugal em 2021, um aumento de 22,4% face aos dois primeiros meses do ano passado, segundo dados da Iberinform.

Apesar de seguir a estratégia de confinamento e de medidas mais restritivas, Portugal ainda regista um número de óbitos atribuídos a covid-19 por milhão de habitantes superior ao de países como a Suécia, país que nunca confinou nem adotou o uso de máscara facial desde o início da epidemia.