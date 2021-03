Empresas podem adiar entrega de retenções de IRS

Repartição das Finanças © Paulo Spranger

Tal como aconteceu em 2020, as entidades que efetuam retenções de impostos na fonte deverão passar a poder fazer as respetivas entregas ao Fisco em prestações.

O Dinheiro Vivo já tinha avançado na quarta-feira que o Governo deveria aprovar hoje, em Conselho de Ministros, o adiamento de entregas de retenção na fonte de IRS. Trata-se de um apoio de natureza fiscal para ajudar as empresas, ao permitir que fiquem temporariamente com mais liquidez.

O pagamento das retenções na fonte em prestações e o adiamento dos compromissos associados às linhas de crédito, neste último caso até ao final do ano, fazem parte das medidas que o Governo está a preparar e que deverá apresentar até ao final da semana.

"No ano passado, isto foi importante. Não prejudicou a coleta mais à frente, mas foi importante para um momento de maior constrangimento da tesouraria das empresas", justificou na quarta-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, num webinar organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP). "Estamos preparados para fazer isso novamente, e julgo que será uma das medidas que vamos aprovar amanhã".

Entre outras medidas, no Conselho de Ministros desta quinta-feira, o governo pretende aprovar também o prolongamento do apoio à retoma progressiva, mas com maiores reduções de Taxa Social Única para as empresas.

"Tomámos uma decisão de prolongar o regime do apoio à retoma progressiva até setembro deste ano, eventualmente mantendo até níveis mais intensos de redução da TSU", avançou o governante no referido webinar. Horas antes, e após reunião da Concertação Social, Siza Vieira havia indicado aos jornalistas que as novas medidas apenas seriam anunciadas após decisão em reunião de Conselho de Ministros - em princípio, já na sexta-feira.