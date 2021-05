Empresas podem pedir a suspensão de contratos de serviços essenciais a partir de sexta-feira

lampadas luz eletricidade ideia Home-Page-Hero-Image

As empresas que registem quebras de facturação superiores a 25% devido à crise provocada pelas medidas adotadas pelo Governo no âmbito da epidemia podem pedir, a partir desta sexta-feira, a suspensão temporária de contratos de fornecimento de serviços essenciais.

Segundo o diploma publicado esta quinta-feira em Diário da República, estão abrangidas pela medida as micro e pequenas empresas e empresários em nome individual "ou as empresas cujas instalações estejam sujeitas a encerramento por determinação legal ou administrativa adotada no âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença covid-19".

A medida aplica-se a empresas "em que se verifique uma quebra de faturação igual ou superior a 25 %, no mês civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido de suspensão, face ao mês homólogo do ano anterior ou do ano de 2019, ou face à média mensal dos seis meses anteriores a esse período".

Os serviços abrangidos são os relativos a fornecimento de água, gás, energia e comunicações eletrónicas, "independentemente de cláusulas de fidelização ou outras, sem pagamento de novas taxas e custos".

"Após a aprovação do modelo para o requerimento de suspensão pelas entidades referidas no artigo 5.º, as empresas operadoras de serviços dispõem do prazo de cinco dias úteis para disponibilizá-lo por via eletrónica e nos seus postos de atendimento", avança o diploma.

A suspensão dos serviços pode ocorrer num período máximo de 60 dias, exceto para as "empresas cujas instalações estejam sujeitas a encerramento por determinação legal ou administrativa", as quais podem beneficiar de um prolongamento do período de suspensão dos contratos de fornecimento de serviços.

As prestadoras de fornecimento de serviços essenciais que não cumpram com a suspensão de contratos, tal como prevê este diploma, poder ser sujeitas a coimas e medidas de contra-ordenação por parte das entidades reguladoras dos respetivos setores.