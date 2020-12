Empresas poderão assinar faturas eletrónicas com cartão do cidadão ou Chave Móvel digital

As condições de utilização do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP), através do Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital, foram hoje publicadas em Diário da República e vai permitir às empresas assinar faturas eletrónicas.