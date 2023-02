Empresas que não apostem em critérios ESG "não sobreviverão"

Filipa Saldanha é diretora de Sustentabilidade do Crédito Agrícola. © Sofia Santos/Welectric

Adelino Dinis 05 Fevereiro, 2023 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Que vantagens tem uma empresa ao comprometer-se com os critérios ESG (sigla inglesa que traduz as áreas de Ambiente, Componente Social e Governança)? Filipa Saldanha não tem dúvidas: "A adoção de critérios ESG é uma questão de sobrevivência das empresas", afirma, numa Welectric Talk sobre desenvolvimento sustentável e como pode ser financiado.

A diretora de Sustentabilidade do Crédito Agrícola aponta que 55% do PIB global depende da biodiversidade e dos ecossistemas naturais. E os setores potencialmente afetados (agricultura, construção, alimentar) são cruciais para a humanidade. "As empresas que não estejam preparadas para gerir e antecipar tudo o que sejam riscos e impactos climáticos extremos, naturalmente que também podem ter quebras abruptas na sua atividade económica e perder grande parte do seu valor", acrescenta.

Quanto à vertente social, sublinha que só as empresas alinhadas com o respeito pelos direitos humanos e o bem-estar dos colaboradores e comunidades envolventes conseguirão reter talento jovem, manter equipas motivadas e dar resposta às alterações exigidas por consumidores e clientes. Também as questões regulatórias e de compliance são fatores que nenhuma empresa pode ignorar. E esta é uma questão decisiva para a obtenção de financiamento, assegura. "Tanto investidores como financiadores têm cada vez mais apetite por empresas alinhadas com as preocupações de proteção ambiental e boas práticas sociais e de governance. Alguns, por uma questão de pressão de mercado, por uma questão reputacional, outros, porque têm propósito e alinhamento genuíno com objetivos de desenvolvimento sustentável."

A responsável destaca ainda que as instituições financeiras têm como objetivo a neutralidade carbónica. "Isto vai exigir que nos foquemos na descarbonização da nossa atividade. Ora, se 90% [das emissões] estão nos nossos financiamentos, naturalmente vamos ter de descarbonizar a carteira de crédito, de ajudar os clientes a acelerar a transição para a sustentabilidade. E ao mesmo tempo vamos ter de priorizar investimentos novos em empresas que já estejam alinhadas com estes critérios."

Quanto ao equilíbrio entre princípios tradicionais do capitalismo e a partilha coletiva de esforços necessária ao desenvolvimento sustentável, Filipa Saldanha afiança: "Eu acredito muito no modelo equilibrado para o desenvolvimento sustentável, em que é possível conjugar fins lucrativos com proteção ambiental, bem-estar e inclusão das pessoas. Acredito que é possível o capitalismo conviver com o ambiente desde que nenhum seja radicalizado."

De resto, identifica o stakeholder capitalism, como um caminho para conjugar objetivos lucrativos e proteção do interesse de todas as partes, das comunidades ao planeta, consumidores, clientes, etc.. "Se as instituições financeiras conseguirem fazer este exercício, podemos chegar ao modelo de desenvolvimento responsável e sustentável", diz. Questionada sobre a possibilidade de os agentes económicos não se preocuparem com riscos que não têm efeitos imediatos, é clara: "A visão de curto prazo tem sido o grande problema e o que nos levou a ignorar a inevitabilidade da crise climática, da biodiversidade e até das pandemias. Os ciclos eleitorais também não ajudam ao valor a longo prazo."

Quanto às empresas, que enfrentam um contexto de crise do custo de vida, com inflação altíssima, entende que as grandes instituições financeiras têm um papel decisivo, ajudando a incorporar o valor a longo prazo na sociedade no topo das prioridades. "Ao fazê-lo vão criar externalidades positivas em toda a cadeia, levando micro e PME, fornecedores e clientes a integrar as preocupações na sua estratégia." E o papel dos bancos pode ser a criação de "créditos unificados em investimentos que já estejam alinhados com os critérios ESG mas, ao mesmo tempo, adotar uma postura mais pedagógica e consultiva em contexto de proximidade com os clientes, para estarem mais aptos a acelerar a transição para a sustentabilidade."

Sobre o programa de sustentabilidade do Crédito Agrícola para 2023, Filipa Saldanha destaca duas grandes áreas: "Já temos oferta de produtos sustentáveis, ecocrédito, crédito ao ensino, uma linha de crédito muito focada na descarbonização, outra na economia circular e outra nas renováveis. Mas queremos aumentar a ambição, fazer uma ligação muito direta entre os grandes desafios sociais e ambientais, identificar os problemas mais prementes em cada região e as oportunidades de crescimento mais promissoras." Cita como exemplo os microcréditos de combate à pobreza energética e linhas de crédito focadas no apoio à transição climática do setor agrícola, entre outros. "A segunda área está relacionada com a gestão interna. Não nos esquecemos que o principal ativo são as pessoas", diz. "Vamos estar focados em ações relacionadas com a diversidade e inclusão de equipas."