Empresas que não encerraram vão ter acesso ao lay-off simplificado

Uma funcionária da limpeza procede à higienização de um corrimão no centro comercial Norteshopping JOSÉ COELHO/LUSA © LUSA

As empresas de limpeza e de serviços se segurança poderão aceder ao lay-off simplificado tal como os negócios que estão encerrados por imposição legal.

Em causa o facto de estes negócios terem perdido trabalho uma vez que as empresas para as quais prestavam serviços ficaram fechadas, como é o caso dos ginásios, das discotecas ou das cantinas escolares.

E determinado o "alargamento do lay-off simplificado a empresas cuja atividade, não estando suspensa ou encerrada, foi significativamente afetada pela interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas, e ainda aos sócios-gerentes", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Esta indicação já tinha sido avançada pelo governo aos parceiros sociais, mas foi agora confirmada com a aprovação do decreto-lei que "estabelece medidas de apoio aos trabalhadores e empresas", mas cujos pormenores ainda não são conhecidos.

Mais apoios ao turismo e cultura

O primeiro-ministro indicou na conferência de imprensa desta quinta-feira que seriam anunciados novos apoios para as empresas dos setores mais afetados pela pandemia. Esse novo pacote será apresentado pelo ministro da Economia, pela ministra do Trabalho, pela ministra da Cultura, pelo ministro da Educação e pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

De acordo com o comunicado do governo divulgado nesta quinta-feira, são vários os apoios que foram aprovados.

Para os setores do turismo, cultura e eventos com paragem de atividade é reativado "o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, empresário em nome individual ou membro de órgão estatutário em situação de comprovada paragem total da sua atividade ou da atividade do respetivo setor", lê-se no comunicado.

É prolongado o apoio extraordinário à retoma progressiva até 30 de setembro de 2021, "estabelecendo um regime especial de isenção e redução contributivas para empresas dos setores do turismo e da cultura", refere a nota.

O governo aprovou ainda a criação de um novo incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, no montante de dois salários mínimos nacionais (1330 euros) para trabalhadores que tenham sido abrangidos no primeiro trimestre de 2021 pelo lay-off simplificado ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade.

Também para as microempresas com quebra de faturação é reforçado o apoio, com a possibilidade de pagamento de mais um salário mínimo nacional (665 euros) no terceiro trimestre de 2021.

Notícia atualizada às 22h05