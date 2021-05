Empresas recebem em julho apoio ao aumento do salário mínimo

As empresas vão receber em julho a compensação pelos custos com o aumento do salário mínimo nacional, correspondente a 84,5 euros por cada trabalhador elegível.

Esta medida consiste num subsídio, que será pago de uma só vez pelo IAPMEI-Agência para a Competitividade e Inovação ou pelo Instituto do Turismo de Portugal, e surge na sequência do aumento do salário mínimo nacional para 665 euros, a partir de 1 de janeiro de 2021.

Para beneficiarem deste subsídio, as empresas têm 30 dias para efetuar o seu registo eletrónico nos sites do IAPMEI e do Turismo de Portugal, sob pena de perderem acesso ao apoio, segundo o diploma relativo a esta medida publicado esta sexta-feira em Diário da República.

O subsídio abrange cada trabalhador "que na declaração de remunerações relativa ao mês de dezembro de 2020 auferia o valor da remuneração base declarada equivalente à RMMG ( retribuição mínima mensal garantida) para 2020".

O apoio aplica-se a "entidades empregadoras, independentemente da sua forma jurídica, bem como a pessoas singulares, com um ou mais trabalhadores ao seu serviço".

"A medida de apoio prevista no presente decreto-lei pode ser cumulada com outros apoios ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de trabalho, incluindo os concedidos no âmbito da pandemia da doença covid-19, cuja atribuição esteja, por natureza, dependente de condições inerentes aos trabalhadores contratados", refere o diploma.