Empresas sofrem com "choques" pós-pandemia

Óscar Gaspar, vice-presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP

O tempo pós-pandemia prometia uma recuperação sem problemas para as empresas em Portugal. Mas depois da tempestade da covid-19 somam-se os choques: a subida dos preços da energia juntou-se à escassez de cereais, de contentores e de semicondutores, destacou esta segunda-feira Óscar Gaspar. O membro da direção da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) alertou que a situação está a gerar problemas para vários setores de atividade.

Ao mesmo tempo, a CIP mediu o pulso às empresas, em parceria com o ISCTE. Apesar das dificuldades, grande parte dos empresários que respondeu ao inquérito garantiu que vai manter os postos de trabalho pelo menos até ao final deste ano.

Comecemos pelos problemas atuais da economia, "que não afetam apenas um ou dois setores".

"Enfrentamos choques fortes e inesperados. [...] Isto pode levar a que setores onde somos competitivos no abastecimento mundial possam ficar em causa", assumiu Óscar Gaspar durante a conferência de imprensa remota para a apresentação do estudo. As indústrias do automóvel e dos alimentos estão entre as mais afetadas

Na indústria automóvel, "há vários meses que já falávamos da escassez de chips. Há sub-áreas em que somos parte do fornecimento e nas quais somos particularmente afetados."

Além disso, "os cereais estão a faltar para a indústria alimentar", assim como escasseia papel e cartão para outro tipo de encomendas.

O envio de encomendas para o estrangeiro também está condicionado: "Também sentimos da parte dos empresários que não há contentores para exportar produtos portugueses; havendo, estão a preços quase proibitivos face a dois ou três anos. Os empresários testemunham-nos um aumento de 40% das matérias-primas." A situação também afeta a construção civil e metálica.

"Fica em causa não só a rentabilidade como a subsistência de algumas empresas", avisa o administrador da CIP relativamente à subida dos preços da energia no mercado grossista.

A conferência de imprensa também serviu para novo alerta sobre o fim das moratórias de crédito bancário, marcado para 30 de setembro.

"A CIP, atempadamente, chamou a atenção para o problema do fim abrupto das moratórias. É um problema português, pois vários países na Europa já resolveram a situação. Receamos que, a muito poucos dias do prazo limite o modelo de transição não esteja definido e que algumas medidas de mitigação sejam insuficientes, podendo causar instabilidade."

Empresas mais confiantes

Os alertas de Óscar Gaspar foram deixados depois da apresentação do 17.º inquérito "Sinais Vitais", elaborado pela CIP em parceria com o ISCTE. Com a participação de 355 das 150 mil empresas do universo da confederação, as respostas apontam para a manutenção dos postos de trabalho face aos níveis pré-pandemia, apesar de ainda não ter sido totalmente recuperado o nível de encomendas relativo a 2019.

Em agosto, 38% das empresas inquiridas estavam com vendas abaixo dos níveis do mesmo mês de 2019, com destaque para as maiores companhias (quebra de 47%). Em média, 35% das empresas esperam que as vendas diminuam até ao final deste ano face a 2019 - embora 36% das pequenas empresas contem com mais receitas.

A 1 de setembro, 27% das empresas estavam com menos encomendas face ao mesmo dia de 2019.

Em média, 73% dos empresários inquiridos vão manter o número de postos de trabalho até ao final deste ano face a 1 de setembro de 2021. A percentagem é maior (83%) para as micro empresas.

Também está prevista a manutenção dos níveis de investimento até ao final deste ano para 52% face a 2019; contudo, 47% das grandes empresas antecipam uma diminuição.

Nota ainda para 31% dos inquiridos admitirem que vão recuperar até ao final deste ano ou já atingiram o nível de atividade semelhante anterior à covid-19.

Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a CIP insiste nas críticas à escolha da prioridades do Governo português.

"60% dos empresários consideram que o PRR não terá significado para a sua atividade. Isto é uma preocupação enorme. O PRR é para recuperar a atividade e transformar a economia nos estados-membros da UE. Só que até agora zero empresas contratualizaram com o PRR; apenas as entidades públicas foram contempladas", lamentou Óscar Gaspar.