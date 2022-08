Empresas também ganham se derem folgas remuneradas aos trabalhadores. Saiba como

© DR

Dinheiro Vivo 10 Agosto, 2022 • 15:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Algumas empresas estão a oferecer regalias aos trabalhadores como, por exemplo, folgas remuneradas sem limites. Aproximadamente, uma em cada 10 empresas adotou este método. A Bloomberg resume, em quatro pontos-chave, as vantagens para os empregadores.

1- Recrutamento e retenção

A diretora global de recursos humanos da Sedgwick, Michelle Hay, defende que "a empresa se preocupa com o bem-estar". Assim, os trabalhadores podem gerir a vida profissional e tirar dias para descanso, quando necessitarem, dispensando a tradicional marcação de férias. O paid time off (PTO) (folgas remuneradas, em tradução livre) é um benefício requerido por vários trabalhadores.

"Talvez uma empresa [de pequena dimensão] não seja capaz de fornecer alguns dos benefícios que empresas maiores [conseguem dar], mas podem [oferecer] PTO ilimitado", revela a diretora de operações de recursos humanos Insperity, Fernanda Anzek.

É um benefício que atrai mais trabalhadores. Por outro lado, ajuda os recrutadores a evitar conflitos sobre a marcação de férias.

2- Poupança de custos

Se um trabalhador acumular 20 dias de folgas por ano e despedir-se da empresa depois de receber apenas cinco dias desses 20, a companhia deve pagar ao funcionário pelos 15 restantes dias. Se vários trabalhadores decidirem fazer o mesmo, as empresas arriscam-se a ter de devolver muito dinheiro. Se forem folgas remuneradas ilimitadas evitam-se estes pagamentos. "Isso reduz as despesas", avança MichelleHay, porque "as empresas não precisam de pagar [as folgas remuneradas que não foram utilizadas]."

3- Liberdade executiva

O PTO ilimitado é mais comum nos cargos executivos, que são mais exigentes, porque muitas vezes obrigam os trabalhadores que ocupam essas funções a responder a emails ou chamadas mesmo nos dias de folga. Assim, com estas folgas remuneradas, é possível adaptar e flexibilizar o tempo de descanso.

4- Trabalhadores com folgas remuneradas ilimitadas e acumuladas levam a mesma quantia por ano

Para separar a vida profissional da pessoal, alguns patrões que utilizam o regime PTO ilimitado estabeleceram um requisito mínimo de duas semanas de folga por ano, explica a consultora de recursos humanos Namely. Independentemente da política de cada companhia, explica Hay, "os empregadores, preocupados com o bem-estar e a retenção de funcionários, incentivam o uso [deste tipo de folgas], pois permite" reagendar e atualizar os dias de descanso.