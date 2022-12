Encomendas de comida feita crescem na época natalícia

© Nuno Brites / Global Imagens

Bacalhau, cabrito e peru são pratos da ementa desta época. Mas, para os ter na mesa de Natal é preciso quem os confecione. Em alternativa, pode encomendar-se e levar a refeição pronta para a mesa.

E, cada vez mais, os portugueses estão a aderir a essa modalidade, como confirmaram ao Dinheiro Vivo a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, e a Sonae MC, que detém o Continente.

Explicam os responsáveis do Continente que dezembro "é, sem dúvida, o mês com maior representatividade em vendas para esta área de negócio", uma vez que tem um peso superior a 10%, em comparação com os outros meses do ano. "E, apesar de vendermos muitas refeições típicas de Natal, como é o caso dos pratos de bacalhau, cabrito e peru, as restantes gamas também atingem o seu máximo de vendas neste mês". Com a aposta chega o retorno, e a empresa conseguiu que esta área de negócio crescesse 25% quando comparada com o ano de 2021, e 46% face a 2020, esclarece a MC.

Também do lado do Pingo Doce, as vendas de comida fresca em dezembro têm um peso significativo nas vendas totais da área de Meal Solutions, "em particular, as encomendas do menu especial de Natal e Ano Novo", explica a marca, que adianta que, em 2022, esta área de negócio teve um crescimento de dois dígitos face a 2019, 2020 e 2021.

"A área das Meal Solutions do Pingo Doce continua a ser uma forte aposta e um eixo de diferenciação da companhia", esclarece a marca. Por essa razão, "tem vindo, e continuará, a fazer um forte investimento, nomeadamente, ao nível da abertura de novos restaurantes", garante, explicando que, este ano, a empresa abriu 27 novos espaços de refeição nas lojas Pingo Doce. O investimento abrange o reforço das equipas alocadas à restauração e às cozinhas centrais, em Odivelas e em Aveiro, que abastecem todas as lojas da marca e onde trabalham mais de 400 colaboradores.

Investimento também é a palavra de ordem para o Continente. Este ano, a empresa abriu os restaurantes Cozinha Continente, em Vila Real e Viseu, onde os clientes experimentam uma cozinha feita de origem. Até ao final do ano vai inaugurar o restaurante Cozinha Continente de Telheiras. "Em 2023, continuaremos a investir nesta área e na oportunidade que sabemos existir quando surpreendemos os nossos clientes", diz a empresa.