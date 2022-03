Encomendas e banca aceleram lucros dos CTT

João Bento, CEO dos CTT © Carlos Pimentel/Global Imagens

Mais de 72 milhões objetos distribuídos e uma parceria com a Sonae Financial Services foram suficientes para que, em 2021, os CTT - Correios de Portugal não só recuperassem da desaceleração nos ganhos de 2020, como também superassem os lucros de 2019, tendo em conta o contexto pandémico.

O grupo liderado por João Bento obteve um lucro de 38,4 milhões de euros, em 2021, mais 130,4% face ao período homólogo. De acordo com as contas reportadas ontem à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o operador postal mais do que duplicou os lucros em termos homólogos, devido "principalmente" ao resultado operacional recorrente antes de descontar as despesas com impostos e juros (EBIT) de 60,1 milhões, com "incrementos significativos" na área Expresso e Encomendas e Banco CTT.

Os CTT sublinharam que o negócio continua um "consistente" processo de transformação, dependendo cada vez menos do correio tradicional. Ainda que a área tradicional dos correios represente mais de metade (444,4 milhões de euros) dos rendimentos operacionais totais (847,9 milhões), é o segmento Expresso e Encomendas que volta a "atingir novos máximos de rendimentos".

Os rendimentos desta área cresceram mais de 32%, totalizando 255,7 milhões de euros, beneficiando do "forte desempenho da região ibérica". Em Portugal e Espanha, os rendimentos situaram-se em 252,5 milhões, mais 62 milhões do que em 2020. Esta melhoria estará diretamente relacionada como crescimento do comércio eletrónico na Península Ibérica, uma tendência que os CTT têm assinalado há alguns anos - ainda antes do contexto pandémico -e que esperam que continue a verificar-se.

"O desempenho na linha de produto CEP (courier, express and parcels) deveu-se, sobretudo, à atividade de e-commerce (B2C), com particular incidência em grandes marketplaces globais, por crescimento de mercado e pela nova angariação no segundo trimestre de uma grande plataforma mundial de e-commerce", notou a empresa.

O CEP captou 234,4 milhões€de euros, mais 39,7% face a 2020, graças a um tráfego total de 72,8 milhões de objetos (+43,5%). Esta subida compensou a quebra nas linhas de banca e carga.

Banco CTT ganha com Sonae

Também a área de banca dos CTT ajudou o negócio total do grupo. Os rendimentos operacionais cresceram mais de 20%, para 98,9 milhões. Este crescimento foi "principalmente impulsionado pela parceria com a Sonae Financial Services, iniciada em abril de 2021, passando o Banco CTT a ser o único credor em relação à carteira de crédito do Cartão Universo".

"Este negócio gerou rendimentos de 10,2 milhões de euros, com um volume de balanço líquido de 292,1 milhões de euros em dezembro de 2021, um crescimento acima das expectativas iniciais", lê-se.

A área de banca viu, assim, a margem financeira melhorar 11,1 milhões em termos homólogos, atingindo 55,8 milhões de euros, em 2021.

O Banco CTT registou subidas nos juros recebidos em todos os tipos de crédito, exceto na habitação. Os juros recebidos de crédito ao consumo subiram 4,3 milhões de euros, ascendendo no crédito automóvel a uma carteira líquida de imparidades de 648,8 milhões de euros, mais 15,8% face a dezembro de 2020.

Já os juros recebidos de crédito à habitação recuaram 3,9%, "com uma carteira de crédito habitação líquida de imparidades de 594,8 milhões de euros (+13,4%)".

A produção de crédito à habitação atingiu 133 milhões de euros, menos 16,8% face a 2020, sendo que esta queda "resulta da aposta em produtos com maior rentabilidade ajustada ao risco, tais como os créditos ao consumo e automóvel".

As comissões recebidas desta área de negócio ascenderam a 39,3 milhões de euros, um aumento de 17,5%.

"O Banco CTT, a 31 de dezembro de 2021, não tinha moratórias vivas em nenhum segmento de crédito. Do total de moratórias terminadas, existiam cerca de 3,5 milhões de euros com atraso superior a 30 dias, o que representa cerca de 5,4% do total", lê-se.

"A performance comercial do Banco CTT continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes, para 2.122,8 milhões de euros (+25,7% face a dezembro de 2020), e do número de contas, para 573 mil contas (mais 56 mil do que em dezembro de 2020)", reportaram os CTT.

A par dos resultados de 2021, os CTT vão propor aos acionistas um dividendo de 12 cêntimos por ação.