Endesa apresenta pedido formal para fechar duas centrais a carvão em Espanha

O grupo Endesa apresentou hoje um pedido formal para fechar as centrais térmicas a carvão espanholas de As Pontes, na Corunha, e de Carboneras, em Almería, mas garantiu a manutenção do emprego, anunciou hoje a empresa de energia.

A Endesa garantirá o emprego dos funcionários das duas centrais – 174 trabalhadores de As Pontes e 113 de Carboneras – através de um processo de realocação, medidas de formação e participação nas tarefas de desmantelamento, avança a EFE.

A empresa garante que a “modificação profunda” das condições do mercado devido ao aumento dos direitos de emissão de CO2 e a queda “significativa” no preço do gás reduziram a competitividade dessas centrais, sem que existam perspetivas de melhoria no futuro.

Já em setembro, a Endesa tinha avançado ao mercado a decisão de cessar a atividade nas duas centrais.

A empresa avaliou algumas alternativas para manter as centrais em funcionamento através da utilização de biomassa, mas os resultados não foram satisfatórios do ponto de vista técnico, ambiental e económico.