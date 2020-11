Endesa consolida-se como 2.º operador em Portugal e alcança 500.000 clientes

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Novembro, 2020 • 20:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Endesa anunciou, esta sexta-feira, que se consolidou como o segundo operador em Portugal e que continua a aumentar as suas quotas de mercado, tanto em eletricidade como no gás natural.

Recentemente, a companhia atingiu 500.000 clientes em Portugal, considerando particulares e empresas, diz o operador em comunicado, baseando-se nos dados do boletim mensal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de setembro, sobre o Mercado Liberalizado de Eletricidade que apontam para uma quota de mercado de 24,8%.

No consumo global de eletricidade, a Endesa mantém a segunda posição com 17%. No gás natural, também, com 12% de quota.

"As vendas aumentaram 49% comparativamente a 2019, o que significa um incremento de mais de 70 mil contratos num só ano, conseguido através de um crescimento orgânico, algo que nenhuma outra comercializadora energética conseguiu no mercado ibérico. A nossa estratégia em Portugal baseia-se na Transparência, a Inovação e a Sustentabilidade. O objetivo de Endesa é dar ao consumidor residencial um fornecedor de energia que ofereça um serviço de qualidade com preços justos. Uma companhia mais pequena, ágil e transparente. Mas, com o respaldo de solidez e solvência do Grupo Endesa, líder no mercado ibérico, e da Enel que é a primeira utility de Europa", destaca o diretor-geral da Endesa em Portugal, Nuno Ribeiro da Silva.